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Евгения Евсеева
AI

Adobe выпустила ИИ-модель для генерации видео по тексту и из статических изображений

Она доступна в программе Premier Pro.

  • Модель анонсировали в сентябре 2024 года. Воспользоваться ей можно в публичной бета-версии, пишет The Verge
  • Она умеет преобразовывать в видео изображения и/или текст, может создавать 2D- и 3D-анимации, имитировать «реальную» съёмку и другое. Пользователи могут настраивать угол обзора, движение камеры и соотношение сторон кадра.
Источник здесь и далее: Adobe
  • Максимальная продолжительность видео — четыре секунды. На генерацию уходит полторы минуты, но Adobe обещает добавить «турбо-режим».
  • Среди инструментов, которые есть в программе, — возможность расширить уже отснятый материал. Увеличить видео можно только на две секунды, вносить изменения можно в начале, середине или концовке материала.
  • Издание отмечает, что функция может пригодиться в случаях, когда нужно поправить мелкие недостатки в кадре — например, чтобы сгладить переходы, — и поможет не заниматься пересъёмкой.
  • Можно использовать функцию и для редактирования звука, но с ограничениями: например, инструмент может увеличить продолжительность звукового эффекта, но не сгенерировать новый. Длительность — десять секунд, музыку или диалог продлить не получится.
Генерация звука
Генерация звука
  • Adobe добавила в бета-версию Photoshop функции своего ИИ-сервиса Firefly в мае 2023 года. Осенью представила улучшенную модель Firefly Image 2, а уже в апреле 2024 года выпустила Firefly Image 3. Компания также работает над моделью, которая удаляет и добавляет объекты на видео.

#новости

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13 комментариев
ник

Помойная программа, которая до сих пор не может работать с Avi,MKV форматами, текст для субтитров тоже криво создает. CapCut и то больше может уже.

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Вячеслав Ковалев

вначале сгенерировал текст в чат гпт, потом картинки в миджорне, а потом видео в адопе ,использования такого ролика куча вариантов

1
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Герман шикисаев

Это те самые которые при отмене подписки выставляют счет на год вперед?

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Вадим Д.

Нет, так шаттерсток делает, просто конченный сервис.

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Вадим Д.

Очень даже неплохо выглядит 👍🏻

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дед Мазай и душнилы

И эти мимимишки собирались захватить мир?... Пхах

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ЯжПрограммист
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