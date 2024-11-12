Baidu анонсировала генератор изображений и ИИ-инструмент для написания кода без навыков программирования

И очки со встроенным ИИ-ассистентом Ernie.Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае, Китай, 2023 год. Источник: ReutersКитайский поисковик представил генератор изображений по текстовому промпту iRAG. Компания сообщила, что в ИИ «в целом устранили галлюцинации» — это создание изображений с несуществующими элементами.Baidu также разработала инструмент для генерации кода по текстовому запросу Miaoda, который позволяет создавать приложения без навыков программирования.Ещё одно обновление — очки со встроенным ИИ-ассистентом Ernie, которые оснащены камерами и голосовым управлением.Когда инструменты будут доступны и другие детали использования не раскрывают.Baidu запустила чат-бота Ernie в августе 2023 года. ИИ может отвечать на вопросы, помогать с генерацией идей и обобщением текстов. Работает на китайском и английском языках, но для регистрации нужен китайский номер, писало CNBC. Компания сообщила, что её чат-бот теперь обрабатывает 1,5 млрд запросов пользователей в день против 50 млн годом ранее.#новости #baidu
скоро все программисты окажутся на улице
жду этого с тех пор как в Word/Excel появились макросы, и Visual Basic / Delphi сделал редактор форм и БД... прошло лет 30..
А если в программе нужно поменять плюс на минус? А инфраструктуру кто держать будет?
А как же Nocode?)
Прям представил запрос ИИ "я открыл банк, мне нужно крутое приложение, чтобы не хуже чем у тинькова, нарисуй дизайн норм и сразу компилируй его под все системы, буду бабло на депозиты принимать и раздавать кредиты". Народ в Экселе автосумму то не всегда может сделать без косяков.
В этот момент автоматизирован весь интеллектуальный труд - у всех будет гэп поработать руками на природе, но недолго.
После "для генерации кода по текстовому запросу" решил посмотреть, серьезно ли они так представляют технологию.
Но нет, англоязычные ресурсы чутка адекватнее перевели.
Сам baidu вообще везде описывает все в стиле "прогрессивное технологическое перспективное" без конкретики.
С трудом нашел более менее адекватные описания. По ним - китайцы спустя 10 лет добрались до турбо-страниц Яндекса и AMP Google.
Вытащит с вашего сайта заголовок, описание, цену и вставит свою рекламу. Вуаля - мобильное приложение готово. Ну можете в промте указать цвет кнопочки.