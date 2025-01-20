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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Какие функции ИИ-монтажёра Director могут сэкономить время при работе с видео

Нейросеть вырезает и склеивает фрагменты, накладывает субтитры, делает дубляж и цензурирует мат.

  • В Director есть боты для задач по монтажу и переводу видео. Можно выбрать нужного на панели слева или прописать команду текстом в чате.
Интерфейс Director. Здесь и далее скриншоты vc.ru
Интерфейс Director. Здесь и далее скриншоты vc.ru
  • Сервис поддерживает русский язык, работает со ссылками на видео и изображения с веб-сайтов и «Google Диска».
  • Чтобы выгрузить получившийся ролик, достаточно попросить бота «прислать видео в формате MP4» — или, например, MOV.

Монтаж ролика

  • Чат-боту можно прислать несколько роликов, дать команду обрезать их с заданной секунды и склеить.
Бот вырезал нужные фрагменты по ссылкам с YouTube и объединил в один ролик. Музыка наложена в отдельном приложении. Источники роликов: francisCrimson CinemaFlashback FM
  • Сервис может вырезать из видео паузы и фрагменты с определённой информацией — для этого нужно написать запрос в духе «вырежи фрагмент, где спикер говорит о трудностях использования роботов в зимний период».
  • Director также смонтирует новый ролик из нескольких частей по заданной теме.
Смонтированный ИИ ролик по запросу «Найди все моменты, когда спикер говорит слово "робот", и склей их в одно видео». Источник исходного видео: «Яндекс»
Тайм-коды упоминания слова «робот»
Тайм-коды упоминания слова «робот»
  • Director также вырезает картинки для превью на видеохостингах — автоматически или по заданному тайм-коду.
Результат по запросу Generate a thumbnail from 1:17 / Создай превью на 1:17
Результат по запросу Generate a thumbnail from 1:17 / Создай превью на 1:17
  • Разработчики заявляют, что нейросеть распознаёт объекты в кадре и может вырезать нужные по текстовому описанию, но функция пока работает плохо.
ИИ не смог выполнить запрос «Вырежи сцены со скалами из этого <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvAMonh5qyCk%3Fsi%3DHgGAj-bIZfz5KVLn&postId=1760504" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">видео</a>»
ИИ не смог выполнить запрос «Вырежи сцены со скалами из этого видео»

Наложение звука поверх нецензурной лексики

  • Director также распознаёт мат на русском языке. Чтобы его перекрыть, нужно прислать ссылку на звук необходимой длины — сервис использует аудио целиком.
Результата по запросу «Перекрой мат в этом видео <ссылка>. Используй звук из этого видео <ссылка>». Источник исходного видео: Архив Мемов

Создание мемов

  • В списке ботов есть генератор, который вырезает «вирусные» моменты из видео.
Фрагмент интервью Илона Маска, который нейросеть посчитала мемом. Перевод: «Я скажу то, что хочу сказать. И если из-за этого я потеряю деньги, пусть будет так». Источник видео: CNBC Television

Дубляж и субтитры

  • Нейросеть смогла создать русские субтитры для ролика на английском языке длиной 15 минут.
Фрагмент с ИИ-субтитрами. Источник видео: PowerfulJRE
  • С дубляжом видео на русский ИИ также справился, но нужно учитывать, что он создаёт буквальный перевод и не регулирует скорость озвучивания.
Фрагмент результата по запросу «Сделай дубляж этого видео на русский язык». Источник видео: CNBC Television

Пересказ видео

  • Director может кратко пересказать ролик или найти в нём конкретную информацию по запросу.
ИИ сделал пересказ видео на русском языке и ответил на вопросы в духе «Сколько доставок в день выполняет робот»
ИИ сделал пересказ видео на русском языке и ответил на вопросы в духе «Сколько доставок в день выполняет робот»

Генераторы картинок, видео и аудио

  • На сайте есть боты для создания изображений и роликов длиной до десяти секунд с помощью Fal и StabilityAI.
Результат по запросу «Футуристичный город»
Результат по запросу «Футуристичный город»
Результат по запросу «Сгенерируй видео гор с помощью StabilityAI»
  • Также можно прислать готовый ролик и попросить нейросеть сгенерировать для него музыку или звук по описанию.
Результат по запросу «Используйте @audio_generation, чтобы создать спокойную, мелодичную музыку на струнных инструментах, и наложи её на это видео». Источник исходного видео: change.up.studio
  • Первые 50 видео можно обработать бесплатно. Дальше плата зависит от задачи и объёма. Поиск информации и подсчёт слов в видео стоит $0,02 за минуту (около 2 рублей по курсу ЦБ на 20 января 2025 года). Распознавание визуального контента — $0,01 за сцену (около 1 рубля). Монтаж видео, включая редактирование, компиляцию и наложение, —
    $0,06 за минуту (около 6 рублей).
  • На сайте есть бот на основе ChatGPT, который рассчитывает стоимость создания конкретного проекта.

#монтажвидео #ии #новости

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22
12 комментариев
Сергей Лукьянчиков

Рекламная интеграция на главной - что-то новое. Особенно, без упоминания, что это интеграция).

7
1
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Ксения Ледяева

ток я привыкла мониторить популярное... оно стало рекламное.

1
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Bo.G
2
1
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Mastermind Finance

Как хорошо знать английский язык и смотреть фильмы в оригинале.

2
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user0564335

русский дубляж временами бывает лучше оригинальной звуковой дорожки

3
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Ксения Ледяева

Подскажите, раздел популярное поменялся на раздел рекламное?
и как теперь пользоваться удобным ресурсом?

2
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Big Lebovvski (Владислав)

Отлично, первый вопрос - сколько стоит?

1
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