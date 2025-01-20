ИИ-сервис для учёта бухгалтерии Sage Copilot от Amazon временно отключили — он по ошибке разослал личные данные клиентов

Компания заявила, что уже устранила проблему.Разработчики приостановили работу ИИ-помощника для автоматизации финансового учёта из-за того, что он показал лишнюю информацию «небольшому числу клиентов», пишет The Register.Один из пользователей попросил Sage Copilot составить список последних выставленных счетов — в ответ бот прислал личные данные из учётных записей клиентов, включая данные того, кто сделал запрос.После инцидента сайт приостановил работу для устранения ошибки, сейчас проблема решена, заявили в компании.Британские разработчики из Sage объявили о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) и создании языковой модели для бухгалтерского учёта в феврале 2024 года.В марте 2024-го компания Sage Group выпустила ИИ-помощника Sage Copilot, который помогает автоматизировать расчёты заработной платы, составление финансовых отчётов, а также обработку запросов на отпуск и выплату компенсаций.Интерфейс Sage Copilot#новости #amazon
По ошибке. Ага.
И ИИ туда же
Никакой конфиденциальности
По ошибке программиста
Народ посоветуйте плиз ИИ-помощника для бухгалтерии, чтобы злую бухгалтершу припугнуть😁
ЧатаЖПТ достаточно будет
посоветуйте плиз ИИ-помощника для бухгалтериив 1С8 скоро будет встроенный, голосом говорить уже умеет
Это ж надо быть такими криворукими, чтобы не изолировать данные между клиентами )