Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

ИИ-сервис для учёта бухгалтерии Sage Copilot от Amazon временно отключили — он по ошибке разослал личные данные клиентов

Компания заявила, что уже устранила проблему.

  • Разработчики приостановили работу ИИ-помощника для автоматизации финансового учёта из-за того, что он показал лишнюю информацию «небольшому числу клиентов», пишет The Register.
  • Один из пользователей попросил Sage Copilot составить список последних выставленных счетов — в ответ бот прислал личные данные из учётных записей клиентов, включая данные того, кто сделал запрос.
  • После инцидента сайт приостановил работу для устранения ошибки, сейчас проблема решена, заявили в компании.
  • Британские разработчики из Sage объявили о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) и создании языковой модели для бухгалтерского учёта в феврале 2024 года.
  • В марте 2024-го компания Sage Group выпустила ИИ-помощника Sage Copilot, который помогает автоматизировать расчёты заработной платы, составление финансовых отчётов, а также обработку запросов на отпуск и выплату компенсаций.
Интерфейс Sage Copilot
Интерфейс Sage Copilot

#новости #amazon

1010
11
11
27 комментариев
Вадим Д.

По ошибке. Ага.

8
Ответить
Максим Ц.

И ИИ туда же
Никакой конфиденциальности

1
Ответить
Покушай булочек

По ошибке программиста

1
Ответить
Лимонадный Джо

Народ посоветуйте плиз ИИ-помощника для бухгалтерии, чтобы злую бухгалтершу припугнуть😁

2
Ответить
Nenueto Flex

ЧатаЖПТ достаточно будет

Ответить
arghan3

посоветуйте плиз ИИ-помощника для бухгалтериив 1С8 скоро будет встроенный, голосом говорить уже умеет

Ответить
Бонифаций на каникулах

Это ж надо быть такими криворукими, чтобы не изолировать данные между клиентами )

2
Ответить