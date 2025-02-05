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Ася Карпова
AI

«Теперь у всех такие аватарки»: в соцсетях «завирусилась» нейросеть Remini для генерации изображений с лицом пользователя

Она обучается на восьми загруженных селфи.

  • В конце января 2025 года пользователи стали делиться фотографиями, сгенерированными с помощью Remini. Некоторые отмечают, что она хорошо передаёт черты лица реального человека в разных образах.
Изображения, сгенерированные в Remini в стилях Old money и Modeling Photoshoot. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FYuliWho%2Fstatus%2F1883506601128275971&postId=1794460" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Yuli Kay</a> 
Изображения, сгенерированные в Remini в стилях Old money и Modeling Photoshoot. Источник: Yuli Kay 
Изображения, сгенерированные в Remini в стиле Selfie evolution и других. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FKrmel19%2Fstatus%2F1886744604969435332&postId=1794460" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Carmel Irandoust</a>
Изображения, сгенерированные в Remini в стиле Selfie evolution и других. Источник: Carmel Irandoust
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2F_burgerzilla%2Fstatus%2F1886452881366168022&postId=1794460" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">китадан убийство</a> 
Источник: китадан убийство 

Как пользоваться

  • После регистрации нужно указать пол и загрузить восемь изображений, где хорошо видно лицо. После выбора стиля нейросеть создаёт 15 вариантов изображения.
  • Среди предложенных стилей есть съёмка в студии, Old Money, осенняя фотосессия, костюмы разных исторических эпох и фотография на документы. С помощью других эффектов можно «примерить» причёски и свадебный наряд или сгенерировать изображения будущих детей.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fhi-tech.mail.ru%2Freview%2F121954-nejroset-remini%2F&postId=1794460" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">hi-tech</a>
Источник: hi-tech

Другие функции

  • Remini также может объединить несколько сгенерированных изображений в короткое видео. Есть стиль «Век моды» в образах разных эпох, съёмка в студии со вспышками камер и эффект старения.
Источник: valeriia.karant*
  • По кнопке «Улучшить» нейросеть автоматически отретуширует загруженное изображение. В настройках можно выбрать ретушь лица, размыть или заменить фон и сделать цветокоррекцию.
  • Есть инструменты для создания стикеров и аватарок для социальных сетей в разных стилях. Также можно «оживить» изображение.
Скриншоты vc.ru
Скриншоты vc.ru
  • Remini создаёт фотографии в одинаковой одежде и похожих декорациях, над чем шутят в социальных сетях.
Источник: dusha_chokla*
Источник: dusha_chokla*
  • Приложение доступно в том числе в российских App Store и Google Play. Первую неделю можно пользоваться бесплатно, далее есть тарифы Lite за $5 в неделю (492 рубля по курсу ЦБ на 5 февраля 2025 года) и Pro за $10 в неделю (985 рублей). В Pro доступны функции улучшения видео и создания нескольких профилей для генераций изображений разных людей.
  • Итальянская компания Bending Spoons выпустила приложение Remini для улучшения фотографий с помощью ИИ в 2019 году.
Фотография, восстановленная с помощью Remini. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fcompanies%2Flanit%2Farticles%2F503320%2F&postId=1794460" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">evgdmitrieva </a>
Фотография, восстановленная с помощью Remini. Источник: evgdmitrieva

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
23 комментария
Nicholas G

Это же реклама?

8
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Fessolin

ага, нативная)

2
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Демьян Каракумский

Нужна ии которая будет из сгенерированного фото отображать реальное

5
Ответить
Микростефан

Какая-нибудь платная версия подобного приложения

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Olga Kalashinkova

Теперь все будут одинаково откорректированы ИИ.
Биометрия хорошо собирается, чего уж там.

4
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aniskin

про сайты знакомств можно забыть 😄

2
1
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ilia

Вы зайдите посмотрите уже сейчас - каждая первая с такими фотками (или пропущенными через другие сетки))

1
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