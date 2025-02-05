«Теперь у всех такие аватарки»: в соцсетях «завирусилась» нейросеть Remini для генерации изображений с лицом пользователя

Она обучается на восьми загруженных селфи.В конце января 2025 года пользователи стали делиться фотографиями, сгенерированными с помощью Remini. Некоторые отмечают, что она хорошо передаёт черты лица реального человека в разных образах.Изображения, сгенерированные в Remini в стилях Old money и Modeling Photoshoot. Источник: Yuli Kay Изображения, сгенерированные в Remini в стиле Selfie evolution и других. Источник: Carmel IrandoustИсточник: китадан убийство Как пользоватьсяПосле регистрации нужно указать пол и загрузить восемь изображений, где хорошо видно лицо. После выбора стиля нейросеть создаёт 15 вариантов изображения.Среди предложенных стилей есть съёмка в студии, Old Money, осенняя фотосессия, костюмы разных исторических эпох и фотография на документы. С помощью других эффектов можно «примерить» причёски и свадебный наряд или сгенерировать изображения будущих детей.Источник: hi-techДругие функцииRemini также может объединить несколько сгенерированных изображений в короткое видео. Есть стиль «Век моды» в образах разных эпох, съёмка в студии со вспышками камер и эффект старения.Источник: valeriia.karant*По кнопке «Улучшить» нейросеть автоматически отретуширует загруженное изображение. В настройках можно выбрать ретушь лица, размыть или заменить фон и сделать цветокоррекцию.Есть инструменты для создания стикеров и аватарок для социальных сетей в разных стилях. Также можно «оживить» изображение.Скриншоты vc.ruRemini создаёт фотографии в одинаковой одежде и похожих декорациях, над чем шутят в социальных сетях.Источник: dusha_chokla*Приложение доступно в том числе в российских App Store и Google Play. Первую неделю можно пользоваться бесплатно, далее есть тарифы Lite за $5 в неделю (492 рубля по курсу ЦБ на 5 февраля 2025 года) и Pro за $10 в неделю (985 рублей). В Pro доступны функции улучшения видео и создания нескольких профилей для генераций изображений разных людей.Итальянская компания Bending Spoons выпустила приложение Remini для улучшения фотографий с помощью ИИ в 2019 году.Фотография, восстановленная с помощью Remini. Источник: evgdmitrieva *Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Это же реклама?
ага, нативная)
Нужна ии которая будет из сгенерированного фото отображать реальное
Какая-нибудь платная версия подобного приложения
Теперь все будут одинаково откорректированы ИИ.
Биометрия хорошо собирается, чего уж там.
про сайты знакомств можно забыть 😄
Вы зайдите посмотрите уже сейчас - каждая первая с такими фотками (или пропущенными через другие сетки))