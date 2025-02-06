«Сбер» запланировал проводить совместные ИИ-исследования с учёными из Китая — Reuters

Детали не раскрыли. О планах сотрудничать с китайскими исследователями сообщил Reuters первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин и напомнил: «Китай выступает партнёром российской стороны по многим вопросам международной повестки». Соответствующее поручение давал «Сберу» Владимир Путин.В «Сбере» сравнивали свою генеративную модель GigaChat MAX с моделями китайской DeepSeek и пришли к выводу, что «научные» задачи китайские решают лучше, но в «банкинге» GigaChat MAX справляется так же хорошо или «лучше». Примеры запросов не привели.«Сберу» близка стратегия DeepSeek искать недорогие инженерные решения, не проседая в качестве, вместо того чтобы вкладывать «миллиарды» в «мегапроекты», как Stargate. Топ-менеджер также отметил, что «Сбер» поддерживает политику открытого кода. Та, по его словам, способствовала успеху DeepSeek.По словам издания, потенциальный исследовательский альянс России и Китая может ещё больше всколыхнуть ИИ-сектор. Но оценить состояние именно российского рынка «трудно», так как часть его ИИ-проектов «засекречена». Вдобавок к этому страны могут испытывать трудности с развитием мощностей в условиях санкций.Источник фото: CNNВ 2024 году китайская DeepSeek Лян Вэньфэна выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или на уровне аналогичной модели o1 от OpenAI.DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться», так как поставила под сомнение оправданность миллиардных вложений в дата-центры и образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что и американские компании найдут способ «удешевить технологию».Китайский релиз оказал краткосрочное давление на фондовые рынки, вызвал волну скачиваний чат-бота DeepSeek в App Store разных стран и заинтересовал регуляторов из-за возможных проблем с конфиденциальностью данных.Ася КарповаAI2 феврФейк о том, что DeepSeek работает на базе советского кода, выдали за новость на канале «Россия 1» Шуточную новость придумало ИА «Панорама».#новости #deepseek #сбер
А китайцы в курсе? )
мы им пуш отправили, теперь — да
Следует понимать так: Сбер не в состоянии сам разработать нейросеть и ему приходится сотрудничать с китайцами.
Это печально (с).
Да всем давно уже известно что мы с Китаем уже давно обогнали их технологически по всем фронтам и никакие старгейты с вливанием миллиардов им не помогут
Китай в курсе что вы каким то боком с ним?
И вам с Китаем до технологий США как до луны пешком.
Не может госбанк генерить конкурентные продукты. Вырастили банковского монстра на комиссиях за воздух, а по итогу это глиняный колосс не способный создавать ничего инновационного.
можно и без инноваций, хотя бы качественно повторить существующее