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Ася Карпова
AI

Роботы в саду и летающие трамваи: вышла бета-версия сервиса Simulon для добавления 3D-моделей на фото и видео

Она доступна бесплатно на iOS и iPadOS.

Источник: Hare AI 
  • Пользователи начали делиться генерациями в сервисе и ссылкой на бета-версию — она работает на iPhone, iPad и Mac. Для тестирования сначала нужно установить приложение TestFlight.
  • В Simulon есть раздел Create, где можно сканировать пространство вокруг с помощью камеры и добавлять на видео и изображения 3D-модели — собственные или из библиотеки. Сервис поддерживает файлы Blender и форматы glTF и USDZ.
Источник: Yang Wong
Источник: Defonten
  • Когда выйдет полноценная версия приложения, разработчики не уточняют.
  • Стартап Simulon работает с 2019 года. Он разрабатывает технологии, которые позволят художникам и авторам рекламы создавать фотореалистичный контент с небольшим бюджетом.

#новости

3
1
4 комментария
Eddie II

Хотелось бы модель, которая убирает с улиц рекламу, провода, столбы, грязь и мусор, приводит в порядок дома. Очень интересно как могли бы выглядеть улицы

2
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Роботы в саду и летающие трамваи"
_
Сначала подумал, что про Саратов новости. Ну ладно..

2
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Павел Блахин

А для чего это?

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stolenhen

Ну как, для чего? Далее это будут развивать и интегрировать в кинематограф, например, что позволит сильно сэкономить на тридешниках и монтажорах. Не сейчас, так через год-два так точно.

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