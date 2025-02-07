Роботы в саду и летающие трамваи: вышла бета-версия сервиса Simulon для добавления 3D-моделей на фото и видео

Она доступна бесплатно на iOS и iPadOS.Источник: Hare AI Пользователи начали делиться генерациями в сервисе и ссылкой на бета-версию — она работает на iPhone, iPad и Mac. Для тестирования сначала нужно установить приложение TestFlight.В Simulon есть раздел Create, где можно сканировать пространство вокруг с помощью камеры и добавлять на видео и изображения 3D-модели — собственные или из библиотеки. Сервис поддерживает файлы Blender и форматы glTF и USDZ.Источник: Yang WongИсточник: DefontenКогда выйдет полноценная версия приложения, разработчики не уточняют.Стартап Simulon работает с 2019 года. Он разрабатывает технологии, которые позволят художникам и авторам рекламы создавать фотореалистичный контент с небольшим бюджетом.#новости
Хотелось бы модель, которая убирает с улиц рекламу, провода, столбы, грязь и мусор, приводит в порядок дома. Очень интересно как могли бы выглядеть улицы
"Роботы в саду и летающие трамваи"
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Сначала подумал, что про Саратов новости. Ну ладно..
А для чего это?
Ну как, для чего? Далее это будут развивать и интегрировать в кинематограф, например, что позволит сильно сэкономить на тридешниках и монтажорах. Не сейчас, так через год-два так точно.