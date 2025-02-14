«Оживление» 3D-объектов и наложение на них текстур и картинок: обзор бесплатной бета-версии Adobe Project Neo с ИИ-функциям

Рассказали про главные инструменты для создания 3D-моделей и генерации изображений.В веб-сервисе Project Neo для создания 3D-моделей есть интеграция с ИИ-инструментами Firefly AI. В нём пользователи генерируют изображения, используя нужные формы в качестве референса.Пример создания текстуры и фона изображения. Источник: 3dcganimation Разработчики добавили возможность импортировать 2D-файлы в формате SVG и векторные кривые из Adobe Illustrator в Project Neo. Например, чтобы помещать логотипы на объекты. А созданные в Project Neo проекты можно открыть в Illustrator и редактировать как векторные файлы.Пример, как можно добавить файл в формате SVG на 3D-объект. Источник: AdobeProject Neo со встроенным генератором изображений доступен бесплатно в открытой бета-версии. На момент публикации им можно воспользоваться из России, создав бесплатный аккаунт Adobe ID.С помощью генератора видео Adobe можно «оживить» 3D-объект в Firefly AI — эта функция доступна по подписке.Пользователь «оживил» 3D-модель с помощью генератора видео Adobe. Источник: Howard PinskyИнтерфейсПосле создания файла открывается 3D-редактор. На панели слева можно выбирать фигуры, буквы и настраивать «угол зрения». Есть инструменты для редактирования формы и перемещения объекта — сделать это можно с помощью стрелок.На панели справа открываются параметры настройки каждого объекта: цвет, текстура, положение в пространстве.Скринкаст vc.ruЧтобы воспользоваться генератором изображений, нужно нажать Generate panel на панели справа. После откроются строка для ввода запроса и окно, где появятся сгенерированные изображения.Пользовательница просит сгенерировать шоколадный торт с розовыми буквами. Генератор изображений создаёт четыре варианта. Форма на изображении повторяет 3D-модель. Источник: Kris Kashtanova Запрос: «Небоскрёбы, футуристичный стиль». Здесь и далее источник vc.ruИИ-функцииНа верху боковой панели управления генератором изображений можно выбрать фотореалистичный стиль или «Арт».Пример генерации в стиле «Арт»Чтобы задать нужный стиль генерации, можно загрузить фотографию-референс или выбрать пример из галереи. Также есть эффекты вроде «Рисунок карандашом» или «Оригами».Примеры стилей из библиотекиГенерация по референсуГенерация в стиле «Оригами»НедостаткиНейросеть не всегда понимает, как сохранить форму объекта или надпись в генерации. Поэтому есть неудачные примеры.Генератор не смог сделать роботов круглой формы и воссоздать надпись vc.ruПримеры пользователейАвтор создал 3D-модель продукта и добавил детали в стиле дизайнера Дитера Рамса. На видео он меняет ракурс изображения. Источник: Rodrigo Дизайнер создал надписи с помощью Project Neo. Источник: Morita HiroyoAdobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений 12 февраля 2025 года. Минимальная стоимость подписки — $10 в месяц (около 910 рублей по курсу ЦБ на 14 февраля 2025 года). В ней доступна безлимитная генерация изображений и векторной графики, а также создание 20 пятисекундных видео в месяц.#новости #adobe
слушайте, ну выглядит вполне себе годно, особенно если вспомнить с чего все начиналось и как работали ии функции в фотошопе раньше)
А где русский аналог Photoshop?
фломастеры и бумага чем не устраивают?)