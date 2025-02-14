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Ася Карпова
AI

«Оживление» 3D-объектов и наложение на них текстур и картинок: обзор бесплатной бета-версии Adobe Project Neo с ИИ-функциям

Рассказали про главные инструменты для создания 3D-моделей и генерации изображений.

  • В веб-сервисе Project Neo для создания 3D-моделей есть интеграция с ИИ-инструментами Firefly AI. В нём пользователи генерируют изображения, используя нужные формы в качестве референса.
Пример создания текстуры и фона изображения. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2F3dcganimation%2Fstatus%2F1889995936400900513&postId=1811026" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">3dcganimation</a>  
Пример создания текстуры и фона изображения. Источник: 3dcganimation  
  • Разработчики добавили возможность импортировать 2D-файлы в формате SVG и векторные кривые из Adobe Illustrator в Project Neo. Например, чтобы помещать логотипы на объекты. А созданные в Project Neo проекты можно открыть в Illustrator и редактировать как векторные файлы.
Пример, как можно добавить файл в формате SVG на 3D-объект. Источник: Adobe
  • Project Neo со встроенным генератором изображений доступен бесплатно в открытой бета-версии. На момент публикации им можно воспользоваться из России, создав бесплатный аккаунт Adobe ID.
  • С помощью генератора видео Adobe можно «оживить» 3D-объект в Firefly AI — эта функция доступна по подписке.
Пользователь «оживил» 3D-модель с помощью генератора видео Adobe. Источник: Howard Pinsky

Интерфейс

  • После создания файла открывается 3D-редактор. На панели слева можно выбирать фигуры, буквы и настраивать «угол зрения». Есть инструменты для редактирования формы и перемещения объекта — сделать это можно с помощью стрелок.
  • На панели справа открываются параметры настройки каждого объекта: цвет, текстура, положение в пространстве.
Скринкаст vc.ru
  • Чтобы воспользоваться генератором изображений, нужно нажать Generate panel на панели справа. После откроются строка для ввода запроса и окно, где появятся сгенерированные изображения.
Пользовательница просит сгенерировать шоколадный торт с розовыми буквами. Генератор изображений создаёт четыре варианта. Форма на изображении повторяет 3D-модель. Источник: Kris Kashtanova 
Запрос: «Небоскрёбы, футуристичный стиль». Здесь и далее источник vc.ru

ИИ-функции

  • На верху боковой панели управления генератором изображений можно выбрать фотореалистичный стиль или «Арт».
Пример генерации в стиле «Арт»
Пример генерации в стиле «Арт»
  • Чтобы задать нужный стиль генерации, можно загрузить фотографию-референс или выбрать пример из галереи. Также есть эффекты вроде «Рисунок карандашом» или «Оригами».
Примеры стилей из библиотеки
Примеры стилей из библиотеки
Генерация по референсу
Генерация по референсу
Генерация в стиле «Оригами»
Генерация в стиле «Оригами»

Недостатки

  • Нейросеть не всегда понимает, как сохранить форму объекта или надпись в генерации. Поэтому есть неудачные примеры.
Генератор не смог сделать роботов круглой формы и воссоздать надпись vc.ru

Примеры пользователей

Автор создал 3D-модель продукта и добавил детали в стиле дизайнера Дитера Рамса. На видео он меняет ракурс изображения. Источник: Rodrigo 
Дизайнер создал надписи с помощью Project Neo. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FMoritaHiroyo%2Fstatus%2F1873748669834612944&postId=1811026" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Morita Hiroyo</a>
Дизайнер создал надписи с помощью Project Neo. Источник: Morita Hiroyo
  • Adobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений 12 февраля 2025 года. Минимальная стоимость подписки — $10 в месяц (около 910 рублей по курсу ЦБ на 14 февраля 2025 года). В ней доступна безлимитная генерация изображений и векторной графики, а также создание 20 пятисекундных видео в месяц.

#новости #adobe

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2
3 комментария
Lester White

слушайте, ну выглядит вполне себе годно, особенно если вспомнить с чего все начиналось и как работали ии функции в фотошопе раньше)

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Покушай булочек

А где русский аналог Photoshop?

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Антикапустин

фломастеры и бумага чем не устраивают?)

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