Стартап xAI Илона Маска ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $75 млрд и партнёрстве с Dell — Bloomberg

Dell договаривается о поставке серверов на $5 млрд, говорят источники.xAI Илона Маска, разработчик чат-бота Grok, ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $10 млрд при оценке в $75 млрд, рассказал источник Bloomberg.По его словам, в переговорах участвуют существующие инвесторы, в том числе Sequoia Capital , Andreessen Horowitz и Valor Equity Partners. Условия возможной сделки ещё могут поменяться. В последнем раунде в декабре 2024 года оценка xAI превысила $40 млрд.Источники Bloomberg также рассказали, что переговоры с xAI ведёт Dell. По их словам, компания находится в «продвинутой стадии» заключения сделки на $5 млрд, в рамках которой она поставит стартапу серверы в 2025 году.Компания Маска развивает Memphis Supercluster — кластер для обучения ИИ-моделей в штате Теннесси, США. В Dell отказались от комментариев, в xAI не ответили на запрос.На фоне новости акции Dell выросли 14 февраля 2025 года на 6%, до $116,88 за штуку, отмечает агентство. На закрытии торгов акции стоили $114,38 за штуку.Источник: Kenny Holston-Pool / Getty Images / Tennessee Lookout#новости #xai #dell #илонмаск
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У Маска СДВГ однозначно 😂
Как дефицит внимания связан с получением инвестиций?
Учитывая скорость развития направления к концу года чтонибудь цапцарап. Спиздим, если говорить нормальным языком.