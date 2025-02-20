Минцифры предложило признать дипфейки отягчающим обстоятельством при мошенничестве

Инициатива в частности касается синтезированных голосов в телефонных разговорах. Минцифры обсуждает с правоохранительными органами возможность признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством в суде, заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.Шадаев добавил, что России нужны «свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени»,— пишет «Коммерсантъ».Речь идёт в том числе о поддельных голосах во время телефонных звонков. «Если мы будем слушать трафик в телефонах и в мессенджерах и при этом будет в разы меньше мошеннических звонков, все будут рады», — добавил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский во время выступления на форуме.Правительство также планирует собирать голоса подозреваемых в мошенничестве в векторном формате — без их согласия. Соответствующие поправки к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях» подготовили 4 февраля 2025 года.За 2024 год число использований дипфейков мошенниками выросло на 13%, до 5000 случаев, рассказал «Коммерсанту» эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов.9 января 2025 года МТС заявила, что разработала сервис для выявления дипфейков с изменёнными лицами и голосами с точностью 97,5%.В 2022 году «Сбере» запатентовал свою технологию выявления дипфейков. Её точность — 98%, пишет «Коммерсантъ».«Вирусный» дипфейк с Илоном Маском. Источник: Никита Коваленко (kolpekzad)#новости