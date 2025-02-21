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Ася Карпова
AI

Функция редактирования объектов в Pika: как пользоваться, чтобы изменить предмет, одежду или фон в ролике

В соцсетях её тестируют для создания рекламных видео.

  • В ИИ-сервисе Pika появилась функция Pikaswaps для замены выделенного объекта на другой. Пользователи в соцсетях используют её, чтобы менять товары в видео и превращать их в рекламные ролики.
Источник: Pierrick Chevallier

Как пользоваться

  • Под строкой для ввода запроса нужно выбрать Pikaswaps, загрузить исходное видео и фотографию предмета, который нужно вписать в ролик. Далее можно нажать Use brush и выделить кистью необходимый объект.
Скринкаст vc.ru
Результат после замены бутылки на видео. Генерация vc.ru. Источник исходного видео: Freepik
  • Если не выделять объект, а описать текстом, что заменить, результат может быть хуже. Также модель не воссоздаёт надписи на русском.
Источник исходного видео: Freepik
  • Можно обойтись без эталонного изображения, а просто попросить сгенерировать новый объект. Для этого нужно ввести промпт на английском в формате: «Замени <объект> на <другой объект в таком стиле и цвете>».
Источник: e.cine
  • Генерация одного видео стоит десять кредитов, в месяц дают 80 бесплатных кредитов. Можно создавать ролики длиной пять секунд с водяными знаками. Чтобы их убрать, нужна подписка — стоимость начинается от $10 (885 рублей по курсу ЦБ на 21 февраля 2025 года)

Для чего ещё используют функцию

  • Пользователи заменяют персонажей целиком, при этом модель сохраняет их мимику и движения. Также с помощью Pika можно переодеть героя видео или добавить на тело татуировку.
Источник: Travis Davids
  • Нейросеть может изменить не только предметы, но и фон.
Источник: Pika

#новости #pika

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