Функция редактирования объектов в Pika: как пользоваться, чтобы изменить предмет, одежду или фон в ролике

В соцсетях её тестируют для создания рекламных видео.В ИИ-сервисе Pika появилась функция Pikaswaps для замены выделенного объекта на другой. Пользователи в соцсетях используют её, чтобы менять товары в видео и превращать их в рекламные ролики.Источник: Pierrick ChevallierКак пользоватьсяПод строкой для ввода запроса нужно выбрать Pikaswaps, загрузить исходное видео и фотографию предмета, который нужно вписать в ролик. Далее можно нажать Use brush и выделить кистью необходимый объект.Скринкаст vc.ruРезультат после замены бутылки на видео. Генерация vc.ru. Источник исходного видео: FreepikЕсли не выделять объект, а описать текстом, что заменить, результат может быть хуже. Также модель не воссоздаёт надписи на русском.Источник исходного видео: FreepikМожно обойтись без эталонного изображения, а просто попросить сгенерировать новый объект. Для этого нужно ввести промпт на английском в формате: «Замени <объект> на <другой объект в таком стиле и цвете>».Источник: e.cineГенерация одного видео стоит десять кредитов, в месяц дают 80 бесплатных кредитов. Можно создавать ролики длиной пять секунд с водяными знаками. Чтобы их убрать, нужна подписка — стоимость начинается от $10 (885 рублей по курсу ЦБ на 21 февраля 2025 года)Для чего ещё используют функциюПользователи заменяют персонажей целиком, при этом модель сохраняет их мимику и движения. Также с помощью Pika можно переодеть героя видео или добавить на тело татуировку.Источник: Travis Davids Нейросеть может изменить не только предметы, но и фон.Источник: Pika#новости #pika