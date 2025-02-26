Стартап Thinking Machine Labs бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати запланировал привлечь $1 млрд при оценке в $9 млрд — Business Insider

На своей странице в X Мурати писала, что Thinking Machines Lab создана для трёх вещей: помощи людям в адаптации ИИ-систем под их конкретные потребности, разработки «прочной основы» для создания более способных ИИ-систем и развития «культуры открытой науки», которая помогает всей отрасли понимать и совершенствовать эти системы.