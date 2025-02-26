Стартап Thinking Machine Labs бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати запланировал привлечь $1 млрд при оценке в $9 млрд — Business Insider

Другие детали неизвестны.Раунд ещё не закрыли, поэтому параметры сделки могут измениться, пишет Business Insider со ссылкой на источники. Кто инвестор — не уточняется. Представитель Мурати отказался от комментариев.Оценка в $9 млрд «чрезвычайно высока» для недавно появившегося стартапа, отмечает издание, — Мурати объявила о запуске Thinking Machine Labs в феврале 2025 года. Но инвесторы стремятся поддержать стартапы в сфере ИИ и особенно — основанные бывшими сотрудниками OpenAI.На своей странице в X Мурати писала, что Thinking Machines Lab создана для трёх вещей: помощи людям в адаптации ИИ-систем под их конкретные потребности, разработки «прочной основы» для создания более способных ИИ-систем и развития «культуры открытой науки», которая помогает всей отрасли понимать и совершенствовать эти системы.#новости #thinkingmachineslab #мирамурати