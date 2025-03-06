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Карина Пардаева
AI

OpenAI будет взимать до $20 тысяч в месяц за доступ к специализированным ИИ-агентам — The Information

Дата их запуска пока неизвестна.

  • По данным The Information, OpenAI работает над серией ИИ-агентов, адаптированных для различных задач — вплоть до поддержки в проведении исследований уровня «доктора наук», пишет TechCrunch.
  • Агент для «высокооплачиваемого специалиста интеллектуального труда» будет стоить $2000 в месяц (179,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 6 марта 2025 года), для разработчиков ПО — $10 тысяч в месяц (897,8 тысячи рублей), а самый дорогой вариант за $20 тысяч (1,7 млн рублей) предназначен для поддержки исследований уровня «доктора наук» (PhD).
  • Дата запуска и условия доступа не сообщаются. Однако, по данным The Information, SoftBank — один из инвесторов OpenAI — уже обязался потратить $3 млрд на агентские продукты компании в 2025 году.
  • О «суперагентах уровня доктора наук» в январе 2025 года узнало Axios. По данным издания, эти ИИ-системы способны решать сложные задачи на уровне эксперта с учёной степенью.
  • В октябре 2024 года разработчик ChatGPT получил оценку в $157 млрд. При этом, по данным WSJ, в 2024 году OpenAI могла получить убыток около $5 млрд при выручке в $3,7 млрд.
Таня Боброва
ChatGPT
OpenAI начала открывать доступ к GPT-4.5 подписчикам ChatGPT Plus

Компания представила модель в конце февраля 2025 года.

Источник: аккаунт OpenAI в X

#новости #openai

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