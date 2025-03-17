xAI Илона Маска купил стартап Hotshot — разработчика ИИ-инструментов для генерации видео

Детали и сумма сделки неизвестны.О сделке рассказал гендиректор и сооснователь Hotshot Акаш Састри в X, обратило внимание TechCrunch.Американский стартап Hotshot основан в 2023 году, писало VentureBeat. Изначально он разрабатывал ИИ-инструменты для создания и редактирования изображений, но затем переключился на модели для генерации видео по текстовым промптам.Согласно информации на сайте проекта, сервис закрыл возможность создавать видео 14 марта 2025 года. У пользователей будет время до 30 марта, чтобы скачать сгенерированные ролики с платформы.Источник: Aakash SastryИлон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре того же года xAI представила Grok для генерации текстов по запросу.В феврале 2025-го компания выпустила модель Grok 3 с режимами «рассуждений» и DeepSearch. У стартапа также есть модель для генерации изображений, последняя — Aurora.#новости #xai