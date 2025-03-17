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Таня Боброва
AI

xAI Илона Маска купил стартап Hotshot — разработчика ИИ-инструментов для генерации видео

Детали и сумма сделки неизвестны.

  • О сделке рассказал гендиректор и сооснователь Hotshot Акаш Састри в X, обратило внимание TechCrunch.
  • Американский стартап Hotshot основан в 2023 году, писало VentureBeat. Изначально он разрабатывал ИИ-инструменты для создания и редактирования изображений, но затем переключился на модели для генерации видео по текстовым промптам.
  • Согласно информации на сайте проекта, сервис закрыл возможность создавать видео 14 марта 2025 года. У пользователей будет время до 30 марта, чтобы скачать сгенерированные ролики с платформы.
Источник: Aakash Sastry
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре того же года xAI представила Grok для генерации текстов по запросу.
  • В феврале 2025-го компания выпустила модель Grok 3 с режимами «рассуждений» и DeepSearch. У стартапа также есть модель для генерации изображений, последняя — Aurora.

#новости #xai

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