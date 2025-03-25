Nvidia представила Project G-Assist — ИИ-помощника для оптимизации игровых компьютеров

Ассистент способен автоматически оптимизировать игры для достижения наилучшей производительности или качества изображения, а также регулировать подсветку совместимых устройств от таких производителей, как Logitech, Corsair, MSI и Nanoleaf.

G-Assist может проанализировать техническое состояние компьютера и выявить наиболее «слабые» места, которые ограничивают игровую производительность. Также он умеет предлагать различные рекомендации, например, о том, как «разогнать» видеокарту.