Nvidia представила Project G-Assist — ИИ-помощника для оптимизации игровых компьютеров

Только для владельцев видеокарт с 12 ГБ памяти.Nvidia выпустила Project G-Assist — ассистента на базе искусственного интеллекта, который помогает владельцам RTX-видеокарт оптимизировать настройки игр и системы. Экспериментальный инструмент доступен в приложении компании.Изначально G-Assist был первоапрельской шуткой 2017 года, но позже превратился в полноценный проект. Теперь он работает как голосовой или текстовый помощник. Пользователи могут задавать ему вопросы вроде «Как работает генерация кадров DLSS?» и получать подробные ответы, схожие с теми, что выдаёт ChatGPT.Ассистент способен автоматически оптимизировать игры для достижения наилучшей производительности или качества изображения, а также регулировать подсветку совместимых устройств от таких производителей, как Logitech, Corsair, MSI и Nanoleaf.G-Assist может проанализировать техническое состояние компьютера и выявить наиболее «слабые» места, которые ограничивают игровую производительность. Также он умеет предлагать различные рекомендации, например, о том, как «разогнать» видеокарту.Для G-Assist необходимы графические ускорители серии RTX 30, 40 или 50 с минимум 12 ГБ памяти. Помощник использует локальную языковую модель, требующую около 10 ГБ памяти на диске. Чтобы запустить G-Assist, необходимо обновить приложение Nvidia, а после скачать инструмент на главной странице программы.#новости #nvidia #ии