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Карина Пардаева
AI

Приложение DeepSeek вновь стало доступно для скачивания в Южной Корее

После примерно двухмесячного перерыва.

  • С 28 апреля 2025 года DeepSeek доступен для скачивания из местных магазинов приложений, а также из App Store и Google Play, пишет Reuters.
  • В обновлённой политике конфиденциальности компания сообщила, что обрабатывает персональные данные в соответствии с законами Южной Кореи.
  • Она также отметила, что пользователи могут отказаться от передачи своих данных «ряду компаний в Китае и США».
  • Южнокорейское агентство по защите данных заявило, что DeepSeek добровольно решил возобновить распространение приложения, «что допустимо после частичного выполнения рекомендаций ведомства».
  • В феврале 2025 года власти Южной Кореи «временно» запретили скачивать приложение DeepSeek на территории страны. Причина блокировки — несоблюдение местных требований к обработке и хранению персональных данных.
  • Приложение DeepSeek также заблокировано в Италии.

#новости

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