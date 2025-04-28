Приложение DeepSeek вновь стало доступно для скачивания в Южной Корее

После примерно двухмесячного перерыва.С 28 апреля 2025 года DeepSeek доступен для скачивания из местных магазинов приложений, а также из App Store и Google Play, пишет Reuters.В обновлённой политике конфиденциальности компания сообщила, что обрабатывает персональные данные в соответствии с законами Южной Кореи.Она также отметила, что пользователи могут отказаться от передачи своих данных «ряду компаний в Китае и США».Южнокорейское агентство по защите данных заявило, что DeepSeek добровольно решил возобновить распространение приложения, «что допустимо после частичного выполнения рекомендаций ведомства».В феврале 2025 года власти Южной Кореи «временно» запретили скачивать приложение DeepSeek на территории страны. Причина блокировки — несоблюдение местных требований к обработке и хранению персональных данных.Приложение DeepSeek также заблокировано в Италии.#новости