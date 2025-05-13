Минторг США отменил правила администрации Байдена об ограничениях на экспорт ИИ-чипов, в том числе в Россию

Документ должен был вступить в силу 15 мая 2025 года.Эти требования замедлили бы технологическое развитие США и «подорвали бы дипломатические отношения с десятками стран», заявило министерство в официальном постановлении.В будущем оно выпустит несколько дополнительных документов о запрете на использование чипов Huawei Ascend из-за нарушения экспортного контроля США, а также о потенциальных последствиях для тех, кто использует американские ИИ-чипы для обучения китайских моделей.Правила экспортного контроля ИИ-процессоров и ограничения на продажу закрытых ИИ-моделей утвердили в январе 2025 года при бывшем президенте Джо Байдене.Тогда страны поделили на три уровня: в первую группу попали союзники — для них нет ограничений. Во вторую — большинство стран мира, им нужно получать лицензии на покупку и экспорт процессоров. В третьей — Россия, Китай, КНДР и Иран, которым нельзя покупать чипы и ввозить их к себе.В апреле 2025 года Reuters со ссылкой на источники писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует заменить эту систему на общий для всех процесс покупки лицензий. При этом сейчас в Россию и Китай и без того запрещено ввозить передовые процессоры.#новости #ии