OpenAI представила ИИ-агента Codex для программирования

Он автономно работает в облаке и может подключаться к аккаунту пользователя на GitHub.Работа Codex. Источник: OpenAIИИ-агент работает на базе новой модели codex-1 — это версия «рассуждающей» o3, оптимизированная для разработки. По словам OpenAI, она пишет «более чистый» код и проверяет его, пока он не заработает.У сodex-1 длина контекста в 192 тысячи токенов и «средний уровень рассуждений».Агент Codex работает в облаке, «не занимая» браузер пользователя, его можно запустить в том числе со смартфона. ИИ-помощник может одновременно выполнять несколько задач, а также подключаться к репозиториям на GitHub.OpenAI открыла доступ к ИИ-агенту для подписчиков Pro, Enterprise и Team. Codex появится на боковой панели в ChatGPT и будет открываться в отдельном окне.Компания заявила, что сначала ограничений на использование не будет, но «в ближайшие недели» она введёт лимиты на скорость работы Codex. После этого появится система покупки дополнительных кредитов. Доступ пользователям планов Plus и Edu планируют дать позже.#новости #openai