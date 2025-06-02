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Ася Карпова
AI

Meta* запланировала позволить брендам полностью генерировать рекламу внутри Instagram* и Facebook* к концу 2026 года — WSJ

На фоне сообщений акции нескольких рекламных агентств упали более чем на 3%.

Концепт ИИ-постера с актёром фильмов для взрослых Джонни Синсом для рекламы Dior. Источник: Telum
Концепт ИИ-постера с актёром фильмов для взрослых Джонни Синсом для рекламы Dior. Источник: Telum
  • Компания разрабатывает ИИ-инструменты, которые позволят создавать рекламные постеры или видео по фотографии товара и добавлять текст, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Платформа Meta* уже позволяет редактировать существующий рекламный контент, но к 2026 году компания хочет обеспечить генерацию «под ключ». Также могут появиться персонализированные версии одной и той же рекламы. Например, погода и антураж в ролике будут меняться в зависимости от геопозиции пользователя.
  • На утренних торгах 2 июня 2025 года акции Meta* выросли на 1%, а акции нескольких рекламных агентств упали. Акции французской компании Publicis Groupe SA — на 3,8%, американской WPP — на 2,2%, Interpublic Group и Omnicom Group — на 1,9% и 3,2% соответственно.
  • На первый квартал 2025 года у Meta* было 3,43 млрд уникальных ежедневных пользователей, выручка компании от рекламы составила $160 млрд за 2024 год.

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#meta #новости

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