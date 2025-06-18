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Виктория Ли
AI

Китай пытается завлечь ИИ-инженеров высокими зарплатами для развития робототехники — СМИ

По данным рекрутинговой Zhaopin, стартовая зарплата ИИ-инженеров, работающих над роботами-гуманоидами, составляет около 31 тысячи юаней (344 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2025 года).

  • Для тех же ролей, но требующих как минимум пять лет опыта, зарплата может дойти до 38,5 тысячи юаней (около 420 тысяч рублей) — это превышает среднюю зарплату по стране почти в четыре раза.
  • Выше среднего получают и инженеры-механики в робототехнике — более 22 тысяч юаней (около 243 тысяч рублей).

  • Китай лидирует в создании автономного транспорта, дронов, гуманоидных роботов и другого «физического ИИ», считают в Morgan Stanley. Для этого созданы необходимые условия: есть обширная господдержка, технологии развивают одновременно для гражданских и военных целей, растут субсидии на исследования и совместные проекты с зарубежными компаниями.

  • Кроме этого, КНР доминирует в добыче и переработке редкоземельных металлов — например, их используют в моторах и сенсорах человекоподобных роботов.

Источник: South China Morning Post
Источник: South China Morning Post

#новости #китай

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