Китай пытается завлечь ИИ-инженеров высокими зарплатами для развития робототехники — СМИ

Китай лидирует в создании автономного транспорта, дронов, гуманоидных роботов и другого «физического ИИ», считают в Morgan Stanley. Для этого созданы необходимые условия: есть обширная господдержка, технологии развивают одновременно для гражданских и военных целей, растут субсидии на исследования и совместные проекты с зарубежными компаниями.