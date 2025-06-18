Китай пытается завлечь ИИ-инженеров высокими зарплатами для развития робототехники — СМИ

По данным рекрутинговой Zhaopin, стартовая зарплата ИИ-инженеров, работающих над роботами-гуманоидами, составляет около 31 тысячи юаней (344 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2025 года).Для тех же ролей, но требующих как минимум пять лет опыта, зарплата может дойти до 38,5 тысячи юаней (около 420 тысяч рублей) — это превышает среднюю зарплату по стране почти в четыре раза.Выше среднего получают и инженеры-механики в робототехнике — более 22 тысяч юаней (около 243 тысяч рублей).Китай лидирует в создании автономного транспорта, дронов, гуманоидных роботов и другого «физического ИИ», считают в Morgan Stanley. Для этого созданы необходимые условия: есть обширная господдержка, технологии развивают одновременно для гражданских и военных целей, растут субсидии на исследования и совместные проекты с зарубежными компаниями.Кроме этого, КНР доминирует в добыче и переработке редкоземельных металлов — например, их используют в моторах и сенсорах человекоподобных роботов.Источник: South China Morning Post#новости #китай