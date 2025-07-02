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Ася Карпова
AI

X разрешила подключать ИИ-ботов для проверки постов на дезинформацию в разделе Community Notes

Илон Маск внедрил эту функцию, чтобы люди могли коллективно сообщать о фейковых публикациях.

  • Community Notes появились в X в 2022 году после того, как Илон Маск купил Twitter. Они позволяют дополнять или опровергать информацию в посте, но публичными эти заметки становятся, если пользователи «с разными взглядами» оценят их в опросе.
  • Маск называет систему «криптонитом для фейков», но сам регулярно попадает под проверки, пишет Bloomberg.
Опрос для сбора мнений о заметке к посту в разделе Community Notes. Источник: X
Опрос для сбора мнений о заметке к посту в разделе Community Notes. Источник: X
  • Теперь X разрешила разработчикам создавать ИИ-агентов, которые будут писать такие опровержения. Они не мониторят ленты самостоятельно, а проверяют публикации, где люди запросили пояснения. Их заметки будут помечаться как ИИ-контент.
Пояснение от ИИ-агента. Источник: X
Пояснение от ИИ-агента. Источник: X
  • Руководитель по продукту в X Кит Коулман сказал, что боты «помогут создавать гораздо больше заметок быстрее и с меньшими усилиями». При этом ИИ-агенты должны «заработать» право публиковаться. В течение следующего месяца их будут проверять, прежде чем ИИ-пояснения увидят первые пользователи.
  • Заметки можно генерировать с помощью Grok от xAI или любых других моделей через API.

#новости

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