Издатели в ЕС и Великобритании подали антимонопольные жалобы на Google из-за ИИ-сводок в поиске

Они призывают ввести временные ограничения и выработать новые правила для формирования ответов нейросети.Альянс независимых издателей подал жалобу в Еврокомиссию из-за того, что Google «неправомерно использует веб-контент в AI-Overviews» в поисковике. С документом ознакомилось Reuters.В нём говорится, что издатели и новостные сайты «теряют трафик, аудиторию и доходы» из-за ИИ-сводок над основной поисковой выдачей. Вместе с тем они «не могут отказаться от использования своих материалов для обучения ИИ-моделей Google и сканирования для кратких обзоров».Три другие организации подали аналогичную жалобу и запрос на временные меры против Google в антимонопольное ведомство Великобритании. В Еврокомиссии данные не комментировали, а в британском Управлении по конкуренции и рынкам — подтвердили.Представитель Google заявил Reuters, что поисковик ежедневно обеспечивает «миллиарды» переходов на сайты, а трафик может падать «по множеству причин, включая сезонный спрос, интересы пользователей и регулярные обновления поисковых алгоритмов».В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — краткие ответы на запрос над поисковой выдачей со ссылками на источники. По данным компании на май 2025 года, ими пользуются около 1,5 млрд человек.Ася КарповаAI10 июняПоисковый трафик Business Insider и The Washington Post упал наполовину за три года из-за чат-ботов и ИИ-сводок в Google — WSJ Газета ссылается на данные аналитической платформы Similarweb.#новости #google