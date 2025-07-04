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Ася Карпова
AI

Издатели в ЕС и Великобритании подали антимонопольные жалобы на Google из-за ИИ-сводок в поиске

Они призывают ввести временные ограничения и выработать новые правила для формирования ответов нейросети.

  • Альянс независимых издателей подал жалобу в Еврокомиссию из-за того, что Google «неправомерно использует веб-контент в AI-Overviews» в поисковике. С документом ознакомилось Reuters.
  • В нём говорится, что издатели и новостные сайты «теряют трафик, аудиторию и доходы» из-за ИИ-сводок над основной поисковой выдачей. Вместе с тем они «не могут отказаться от использования своих материалов для обучения ИИ-моделей Google и сканирования для кратких обзоров».
  • Три другие организации подали аналогичную жалобу и запрос на временные меры против Google в антимонопольное ведомство Великобритании. В Еврокомиссии данные не комментировали, а в британском Управлении по конкуренции и рынкам — подтвердили.
  • Представитель Google заявил Reuters, что поисковик ежедневно обеспечивает «миллиарды» переходов на сайты, а трафик может падать «по множеству причин, включая сезонный спрос, интересы пользователей и регулярные обновления поисковых алгоритмов».
  • В мае 2024 года Google запустила функцию AI Overviews — краткие ответы на запрос над поисковой выдачей со ссылками на источники. По данным компании на май 2025 года, ими пользуются около 1,5 млрд человек.
Ася Карпова
AI
Поисковый трафик Business Insider и The Washington Post упал наполовину за три года из-за чат-ботов и ИИ-сводок в Google — WSJ

Газета ссылается на данные аналитической платформы Similarweb.

Источник: Similarweb

#новости #google

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