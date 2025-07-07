Huawei обвинили в копировании ИИ-модели от Alibaba для нейросети Pangu — компания эти заявления отвергла

Один из пользователей, назвавшийся сотрудником, утверждает: сторонние модели использовали «под давлением», чтобы нагнать конкурентов.Компания Huawei выпустила ИИ-модель Pangu Pro с открытым исходным кодом в конце июня 2025 года. Её позиционируют как первую нейросеть, обученную с помощью чипов Ascend AI от Huawei, а не процессоров Nvidia.4 июля организация Honest AGI выложила на платформе GitHub исследование, в котором утверждает, что компания донастраивала существующие модели. Pangu Pro показала «необычайную связь» с Qwen 2.5 14B от Alibaba. Honest AGI также обвинила компанию в нарушении авторских прав, подделке технических отчётов и сокрытии данных об объёмах инвестиций в обучение. Позже пост удалили.6 июля на GitHub появилась другая статья, автор которой назвал себя сотрудником Huawei. Он заявил, что компания использовала сторонние модели «под давлением», чтобы догнать конкурентов вроде DeepSeek.Подразделение Huawei по разработке ИИ-моделей Noah Ark Lab опровергло предположение о сходстве с моделью Alibaba и заявила, что соблюдала требования лицензированного использования открытого исходного кода. На какие открытые модели она опиралась, не уточнила.При этом Huawei не прокомментировала заявление «сотрудника» о давлении внутри компании по запросу издания South China Morning Post.#новости