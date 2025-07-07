Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
AI
Образование
Телеграм
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Huawei обвинили в копировании ИИ-модели от Alibaba для нейросети Pangu — компания эти заявления отвергла

Один из пользователей, назвавшийся сотрудником, утверждает: сторонние модели использовали «под давлением», чтобы нагнать конкурентов.

  • Компания Huawei выпустила ИИ-модель Pangu Pro с открытым исходным кодом в конце июня 2025 года. Её позиционируют как первую нейросеть, обученную с помощью чипов Ascend AI от Huawei, а не процессоров Nvidia.
  • 4 июля организация Honest AGI выложила на платформе GitHub исследование, в котором утверждает, что компания донастраивала существующие модели. Pangu Pro показала «необычайную связь» с Qwen 2.5 14B от Alibaba. Honest AGI также обвинила компанию в нарушении авторских прав, подделке технических отчётов и сокрытии данных об объёмах инвестиций в обучение. Позже пост удалили.
  • 6 июля на GitHub появилась другая статья, автор которой назвал себя сотрудником Huawei. Он заявил, что компания использовала сторонние модели «под давлением», чтобы догнать конкурентов вроде DeepSeek.
  • Подразделение Huawei по разработке ИИ-моделей Noah Ark Lab опровергло предположение о сходстве с моделью Alibaba и заявила, что соблюдала требования лицензированного использования открытого исходного кода. На какие открытые модели она опиралась, не уточнила.
  • При этом Huawei не прокомментировала заявление «сотрудника» о давлении внутри компании по запросу издания South China Morning Post.

#новости

3
1
1
8 комментариев