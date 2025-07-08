Microsoft, OpenAI и Anthropic вложили $23 млн в обучение американских преподавателей работе с ИИ

Чтобы они могли внедрять навыки работы с ИИ в учебный процесс.Компании профинансировали создание учебного центра в Нью-Йорке, пишет The New York Times. Называться он будет «Национальная академия обучения искусственному интеллекту».Инвестиции поделятся так: Microsoft вложит $12,5 млн в течение пяти лет, OpenAI предоставит $8 млн и $2 млн на технические ресурсы. Anthropic даст $500 тысяч.Обучать будут бесплатно, начнут осенью 2025 года — с семинаров о том, как использовать ИИ на практике: например, для составления учебных планов. Преподавателей будут в том числе учить, как использовать ИИ «этично и безопасно».По мнению представителя OpenAI, в будущем работа с ИИ станет одним из обязательных навыков для учащихся наряду с чтением, письмом и математикой, поэтому нужно заранее обучить этому преподавателей.#новости #microsoft #openai #anthropic