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Таня Боброва
AI

Одно из подразделений Amazon будет рассматривать ИИ-навыки в числе требований для повышения сотрудников

Всей компании правила пока не касаются.

  • Основатель производителя «умных» звонков Ring Джейми Симинофф, который вернулся в Amazon в качестве вице-президента в апреле 2025 года, ввёл правило: все заявления о повышении должны теперь сопровождаться объяснением, как сотрудник использует ИИ в работе.
  • Требование касается подразделения RBKS (продукты Ring, камеры безопасности Blink, сервис Key и сеть Sidewalk), пишет Business Insider со ссылкой на копию письма топ-менеджера.
  • По словам Симиноффа, новая политика направлена на поощрение «инновационного мышления» и укрепление культуры скорости и эффективности. Представитель Ring уточнил изданию, что изменения направлены только на сотрудников RBKS, а не всей Amazon.
  • Руководство будет смотреть, как работники используют ИИ, например, для улучшения клиентского опыта или повышения эффективности. Кроме того, их просят назвать конкретные ИИ-проекты, над которыми они работали, и описать результаты. Менеджеры должны также показать, как они использовали ИИ-инструменты, чтобы достигнуть «большего меньшими усилиями» без увеличения или с сокращением штата.
Джейми Симинофф. Источник: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images
Джейми Симинофф. Источник: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images

#новости #amazon

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