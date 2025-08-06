Gemini научилась генерировать комиксы и небольшие книжки с картинками и озвучкой, в том числе на русском языке

Google предлагает создавать истории по семейным фотографиям и «оживлять» детские рисунки.Storybook можно найти среди готовых ботов GemsКомпания добавила в приложение Gemini бесплатного бота Storybook, который по текстовому запросу генерирует историю на десять страниц и иллюстрации. Книжку может озвучить ИИ-диктор, в том числе на русском языке.Так модель озвучивает результат. Запрос редактора vc.ru: «История про мальчика, который боялся кататься на велосипеде, но дедушка научил его. Стиль студии Ghibli»Для иллюстраций можно прислать референсы — например, фотографии семьи или домашнего питомца. Gemini учтёт внешность и сделает картинки в указанном стиле вроде аниме, пиксель-арта или «детских раскрасок». Фотореалистичные изображения Storybook не создаёт.В соцсетях пока больше всего примеров от пользователей из Японии.Источник: Takeshi Kano Источник: aroundfifty11Google советует потестировать бота на контенте для детей: сочинить сказку на основе детских рисунков или составить урок — например о планетах Солнечной системы.#новости #google