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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Gemini научилась генерировать комиксы и небольшие книжки с картинками и озвучкой, в том числе на русском языке

Google предлагает создавать истории по семейным фотографиям и «оживлять» детские рисунки.

Storybook можно найти среди готовых ботов Gems
Storybook можно найти среди готовых ботов Gems
  • Компания добавила в приложение Gemini бесплатного бота Storybook, который по текстовому запросу генерирует историю на десять страниц и иллюстрации. Книжку может озвучить ИИ-диктор, в том числе на русском языке.
Так модель озвучивает результат. Запрос редактора vc.ru: «История про мальчика, который боялся кататься на велосипеде, но дедушка научил его. Стиль студии Ghibli»
  • Для иллюстраций можно прислать референсы — например, фотографии семьи или домашнего питомца. Gemini учтёт внешность и сделает картинки в указанном стиле вроде аниме, пиксель-арта или «детских раскрасок». Фотореалистичные изображения Storybook не создаёт.
  • В соцсетях пока больше всего примеров от пользователей из Японии.
Источник: Takeshi Kano 
Источник: aroundfifty11
  • Google советует потестировать бота на контенте для детей: сочинить сказку на основе детских рисунков или составить урок — например о планетах Солнечной системы.

#новости #google

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