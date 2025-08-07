Популярное
Полина Лааксо
AI

«Яндекс» и Институт системного программирования РАН разрабатывают систему маркировки и выявления ИИ-контента

Пока для тех материалов, которые генерируют модели самого «Яндекса».

  • О разработке рассказали три осведомлённых источника «Ведомостей». По данным одного из них, разработчики хотят добавлять на контент «микроскопические артефакт‑маркеры, которые были бы заметны анализатору, но не человеческому глазу».
  • В «Яндексе» подтвердили наличие таких планов, но сроки не раскрыли и добавили: чтобы распознавать контент, созданный моделями других компаний, «должен быть отраслевой стандарт генерации».
Сгенерированное изображение
Сгенерированное изображение
  • В марте 2024 года «Ведомости» рассказывали, что Минцифры обсуждает возможность разработать систему для выявления дипфейков. Приступил ли кто-то к научно-исследовательским работам или самой разработке — неизвестно. В министерстве комментировать судьбу инициативы не стали.
Виктория Ли
AI
Фонд Dubai Future предложил ввести маркировку ИИ-контента — она показывает «долю» использования нейросетей

На новую систему маркировки перейдут госучреждения Дубая.

Источник: Emirati Times

