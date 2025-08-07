«Яндекс» и Институт системного программирования РАН разрабатывают систему маркировки и выявления ИИ-контента

Пока для тех материалов, которые генерируют модели самого «Яндекса».О разработке рассказали три осведомлённых источника «Ведомостей». По данным одного из них, разработчики хотят добавлять на контент «микроскопические артефакт‑маркеры, которые были бы заметны анализатору, но не человеческому глазу».В «Яндексе» подтвердили наличие таких планов, но сроки не раскрыли и добавили: чтобы распознавать контент, созданный моделями других компаний, «должен быть отраслевой стандарт генерации».Сгенерированное изображениеВ марте 2024 года «Ведомости» рассказывали, что Минцифры обсуждает возможность разработать систему для выявления дипфейков. Приступил ли кто-то к научно-исследовательским работам или самой разработке — неизвестно. В министерстве комментировать судьбу инициативы не стали.Виктория ЛиAI17 июляФонд Dubai Future предложил ввести маркировку ИИ-контента — она показывает «долю» использования нейросетей На новую систему маркировки перейдут госучреждения Дубая.#новости