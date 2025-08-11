Популярное
Ася Карпова
AI

В приложении X появилась функция «оживления» фотографий и мемов в постах с помощью Grok Imagine

Она доступна бесплатно на iOS и Android.

«Grok Imagine оживила мои любимые фотографии мамы. Она умерла в начале 2002 года. Эта фотография сделана в начале 1970-х». Источник: Paul A. Szypula
  • Генератор видео доступен в последней версии приложения. С его помощью можно анимировать картинки на странице пользователя и из постов в ленте, выбрав функцию Make Video with Grok.Android
Чтобы под изображением появилось меню, нужно зажать картинку. Источник:  <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Felonmusk%2Fstatus%2F1954493212581929093&postId=2150233" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Elon Musk </a>
Чтобы под изображением появилось меню, нужно зажать картинку. Источник:  Elon Musk
  • Модель Imagine создаёт ролики длиной до шести секунд с аудиоэффектами. Речь не генерирует. Максимальное разрешение — 720р. В режиме Spicy доступно создание откровенного контента.
  • 7 августа 2025 года она появилась в приложении Grok, пользователи iOS могут генерировать видео бесплатно. Версию для Android обновят позже.
Пользователь анимировал фотографию из X, где девушка позирует на фоне рекламы American Eagle с актрисой Сидни Суини. Источник: Harry Stuckler
Источник: Gina Acosta
Источник: Doge Designer

#новости #grok #xai

