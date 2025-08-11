В приложении X появилась функция «оживления» фотографий и мемов в постах с помощью Grok Imagine

Она доступна бесплатно на iOS и Android.«Grok Imagine оживила мои любимые фотографии мамы. Она умерла в начале 2002 года. Эта фотография сделана в начале 1970-х». Источник: Paul A. SzypulaГенератор видео доступен в последней версии приложения. С его помощью можно анимировать картинки на странице пользователя и из постов в ленте, выбрав функцию Make Video with Grok.Android Чтобы под изображением появилось меню, нужно зажать картинку. Источник: Elon Musk Модель Imagine создаёт ролики длиной до шести секунд с аудиоэффектами. Речь не генерирует. Максимальное разрешение — 720р. В режиме Spicy доступно создание откровенного контента.7 августа 2025 года она появилась в приложении Grok, пользователи iOS могут генерировать видео бесплатно. Версию для Android обновят позже.Пользователь анимировал фотографию из X, где девушка позирует на фоне рекламы American Eagle с актрисой Сидни Суини. Источник: Harry StucklerИсточник: Gina Acosta Источник: Doge Designer #новости #grok #xai