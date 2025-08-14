Популярное
Данила Бычков
AI

Разработчик запустил приложение с мини-играми, созданными с помощью вайб-кодинга, — оно работает по принципу TikTok

Можно создавать собственные игры и вносить изменения в уже существующие.

Источник: скриншот vc.ru
  • Айке Дрэшер разработал приложение Spielwerk, которое он сам описал как «TikTok для созданных с помощью вайб-кодинга мини-игр». Оно доступно для скачивания в App Store.
  • В Spielwerk пользователи могут листать «бесконечную» ленту игр, делать «ремиксы» и создавать собственные мини-игры. Приложение работает на GPT-5, утверждает Дрэшер. 11 игр в Spielwerk он создал сам, остальные «навайбкодили» другие пользователи.
  • При переходе в раздел «Создать игру» пользователь может выбрать один из восьми готовых шаблонов (например, викторину) или сделать всё «с нуля», описав задумку в чате.
  • Среди доступных игр: аналог Flappy Bird, где птица должна пролетать между препятствиями, лабиринт, в котором нужно найти бриллиант, и игра с рисованием круга по шаблону — чем он ровнее, тем больше очков получает пользователь.
  • Если выбрать функцию «ремикс», откроется чат, в котором можно описать свою идею. Например, в первой игре редактор vc.ru попробовал заменить птицу на изображение Марка Цукерберга, предварительно отправив в чат его фотографию. Внесение изменений заняло несколько минут.
Источник: скриншот vc.ru
#новости

