Евгения Евсеева
AI

NASA и IBM представили открытую ИИ-модель для определения уровня активности на Солнце

Например, для предсказания солнечных вспышек.

Фотографии Солнца, сделанные Обсерваторией солнечной динамики. Источник: IBM
  • Модель называется Surya, рассказывает IBM. Её обучили на снимках, которые делает космическая Обсерватория солнечной динамики от NASA. Она снимает Солнце каждые 12 секунд — фиксирует звезду в разных диапазонах волн, чтобы определить температуру её слоёв.
  • Обсерватория работает с 2010 года, IBM же взяла её данные за последние девять лет. С помощью них исследователи создали ИИ-модель, на основе которой можно анализировать снимки и прогнозировать солнечную активность.
  • Модель в IBM называют «телескопом с ИИ для изучения Солнца». По сути, она использует машинное обучение, чтобы интерпретировать фотографии звезды и генерировать визуальные прогнозы того, что снимет обсерватория.
  • Пока Surya может предсказать, как Солнце будет выглядеть через час, но в ходе экспериментов смогла сделать прогноз и за два часа. В IBM говорят, что срок небольшой, но данные могут стать «переломными» для поставщиков электроэнергии — так как активность на Солнце может влиять на работу электростанций и коммуникационных систем.
  • Вес модели — 366 млн параметров, она доступна на Hugging Face, GitHub и в библиотеке TerraTorch от IBM.

1
