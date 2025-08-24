xAI опубликовала веса модели Grok 2.5 и пообещала выложить исходный код Grok 3

«Примерно» через полгода, сообщил Илон Маск.Веса Grok 2.5 опубликовали на Hugging Face. Папка содержит 42 файла и «весит» около 500 ГБ.Маск напомнил, что в 2024 году модель считалась «лучшей» среди выпущенных компанией. Разработчик xAI Цзе Хуан добавил, что модель «всё ещё хороша для базовых запросов».В условиях лицензии сказано, что в коммерческих целях Grok 2.5 можно использовать, только если бизнес генерирует до $1 млн выручки. В противном случае нужна отдельная лицензия.«Скармливать» генерации и их производные для создания, обучения или улучшения других ИИ-моделей нельзя.Источник фото: MintПервые бета-версии моделей Grok 2 выпустили в августе 2024-го. На момент релиза одна из них обходила Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и GPT-4-Turbo от OpenAI на платформе для языковых моделей LMSYS.В июле 2025 года xAI представила Grok 4. В тестах независимых исследователей из Artificial Analysis на математику, решение научных задач и программирование она превзошла o3 от OpenAI, Gemini 2.5 Pro от Google и Claude 4 Opus от Anthropic.#новости