Anthropic договорилась об урегулировании иска об обучении ИИ-моделей на «пиратских» версиях книг

На каких условиях — неизвестно.Писатели подали коллективный иск к компании в августе 2024 года. В июне 2025 года суд в США признал, что использование книг, защищённых авторским правом, для обучения моделей можно считать «добросовестным использованием».По словам судьи, действия Anthropic не нарушили авторских прав, поскольку модели не воспроизводили «элементы произведения» или «узнаваемый стиль автора».Но скачивание около 7 млн «пиратских» копий книг и хранение их в «центральной библиотеке» посчитали нарушением. Определить нанесённый авторам ущерб планировали в декабре, но теперь в этом нет необходимости. Финализировать соглашение должны 3 сентября.Как писало Reuters, сумма ущерба могла составить «миллиарды долларов». А по оценкам Wired, речь могла идти даже об $1 трлн.Источник фото: TechCrunch#новости #anthropic