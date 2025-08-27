Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

Anthropic договорилась об урегулировании иска об обучении ИИ-моделей на «пиратских» версиях книг

На каких условиях — неизвестно.

  • Писатели подали коллективный иск к компании в августе 2024 года. В июне 2025 года суд в США признал, что использование книг, защищённых авторским правом, для обучения моделей можно считать «добросовестным использованием».
  • По словам судьи, действия Anthropic не нарушили авторских прав, поскольку модели не воспроизводили «элементы произведения» или «узнаваемый стиль автора».
  • Но скачивание около 7 млн «пиратских» копий книг и хранение их в «центральной библиотеке» посчитали нарушением. Определить нанесённый авторам ущерб планировали в декабре, но теперь в этом нет необходимости. Финализировать соглашение должны 3 сентября.
  • Как писало Reuters, сумма ущерба могла составить «миллиарды долларов». А по оценкам Wired, речь могла идти даже об $1 трлн.
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch

#новости #anthropic

2
9 комментариев