Anthropic начнёт обучать свои модели на данных пользователей, но можно отказаться

Принять решение нужно до 28 сентября 2025 года.Источник: Anthropic Компания рассказала об обновлении условий использования сервиса и политики конфиденциальности. Принимая её, пользователи соглашаются, что Anthropic сможет использовать чаты, в том числе Claude Code, для «улучшения Claude и усиления мер защиты от вредоносного использования» чат-бота.Чтобы отказаться, нужно переключить тумблер во всплывающем уведомлении. Но многие пользователи могут не заметить сноски про использование данных и принять политику, отмечает The Verge. В этом случае изменить своё решение и отказаться можно в настройках — в любое время.Пользователям тарифных планов Claude Free, Pro и Max нужно принять политику до 28 сентября 2025 года. Обновлённые условия будут применять только к новым или возобновлённым чатам. Изменения не затронут Claude for Work, Claude Gov, Claude for Education и использование через API.#новости #anthropic