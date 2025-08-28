Популярное
Таня Боброва
AI

Anthropic начнёт обучать свои модели на данных пользователей, но можно отказаться

Принять решение нужно до 28 сентября 2025 года.

Источник: Anthropic
  • Компания рассказала об обновлении условий использования сервиса и политики конфиденциальности. Принимая её, пользователи соглашаются, что Anthropic сможет использовать чаты, в том числе Claude Code, для «улучшения Claude и усиления мер защиты от вредоносного использования» чат-бота.
  • Чтобы отказаться, нужно переключить тумблер во всплывающем уведомлении. Но многие пользователи могут не заметить сноски про использование данных и принять политику, отмечает The Verge. В этом случае изменить своё решение и отказаться можно в настройках — в любое время.
  • Пользователям тарифных планов Claude Free, Pro и Max нужно принять политику до 28 сентября 2025 года. Обновлённые условия будут применять только к новым или возобновлённым чатам. Изменения не затронут Claude for Work, Claude Gov, Claude for Education и использование через API.

