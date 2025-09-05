Uber в качестве подработки предложила таксистам из Индии заняться разметкой данных для обучения ИИ

В будущем компания собирается расширить программу на другие страны.Источник: Jorge Royan/Wikimedia CommonsИндийские таксисты Uber могут в «свободное от заказов время» зарабатывать на выполнении «цифровых заданий», которые до этого были доступны только исполнителям Uber AI Solutions, сообщила её глава Мега Йетадка.Компания предлагает водителям распознавать и подсчитывать объекты на изображении, сортировать текстовый контент, оцифровывать чеки и записывать аудио. Задания доступны внутри приложения Uber.Сколько при этом таксисты могут заработать, не уточняют. До этого Метадка сообщала Forbes, что разметчики данных Uber AI Solutions получают за час от $20 до $200 — в зависимости от сложности и типа заданий.Получившиеся данные ИИ-подразделение Uber использует для создания своих инструментов. А также продаёт другим компаниям для обучения ИИ-моделей — например, производителю беспилотных грузовиков Aurora, Niantic, разрабатывающей Pokemon Go, генератору видео Genmo AI и другим.Пока Uber предлагает ИИ-подработку в тестовом режиме в 12 городах страны — включая, Дели, Мумбаи, Хайдарабад и Бангалор. По словам руководителя индийского и южноазиатского регионов компании Прабжита Сингха, «цифровые задания» уже начали выполнять «десятки тысяч водителей».Uber пытается агрессивно занять часть ИИ-рынка, особенно усилив попытки после покупки Meta* одной из «крупнейших» платформ по разметке данных Scale AI, отмечает The Economic Times.*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.#новости