Uber в качестве подработки предложила таксистам из Индии заняться разметкой данных для обучения ИИ

Пока Uber предлагает ИИ-подработку в тестовом режиме в 12 городах страны — включая, Дели, Мумбаи, Хайдарабад и Бангалор. По словам руководителя индийского и южноазиатского регионов компании Прабжита Сингха, «цифровые задания» уже начали выполнять «десятки тысяч водителей».