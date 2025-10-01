Meta* начнёт персонализировать рекламу на основе взаимодействий пользователей с её ИИ-сервисами

Отказаться от функции нельзя. Источник: Meta*Компания анонсировала обновление политики конфиденциальности, которое выйдет 16 декабря 2025 года. Оно позволит Meta* показывать пользователям персонализированную рекламу на основе данных, собранных из их взаимодействий с ИИ-продуктами компании.Пользователи будут видеть рекламу, связанную с темами, которые они обсуждали с чат-ботом Meta* AI. По данным Meta*, его используют более миллиарда человек в месяц. Например, если пользователь спрашивал что-то про походы, ему покажут рекламу снаряжения для туризма.Обновление затронет не только Meta* AI, но и другие ИИ-продукты компании, отметил представитель Meta* Эмиль Васкес в разговоре с TechCrunch. Компания также сможет использовать данные из своих «умных» очков.Пользователи не смогут отказаться от изменений, подчёркивает Bloomberg. Обновление выйдет по всему миру за исключением Великобритании, стран ЕС и Южной Кореи. В Meta* рассчитывают добавить эти рынке позже — после проверки со стороны местных регуляторов.*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta