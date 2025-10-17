Spotify объявил о работе над ИИ-инструментами и заключил соглашения с Sony Music и другими лейблами

Компания начала работу над «ответственными» продуктами на базе нейросетей, которые обеспечат соблюдение авторских прав исполнителей.

Для лицензирования сгенерированной музыки она заключила соглашение с крупными лейблами Sony Music, Universal Music Group и Warner Music Group, с которыми работают, например, Бейонсе, Эд Ширан и Тейлор Свифт. Spotify также сотрудничает с компанией по защите авторских прав Merlin и дистрибьютором цифровой музыки Believe.

О каких ИИ-инструментах и продуктах идёт речь, пока не раскрывают. Компания обещает предоставить артистам возможность выбирать, хотят ли они «участвовать в проекте».

Она будет следить за тем, чтобы исполнители, авторы песен и правообладатели получали компенсации за использование их произведений в генерациях и «чтобы их вклад был чётко обозначен».

В 2023-м гендиректор Spotify Дэниел Эк заявлял, что не планирует запрещать сгенерированную музыку, но площадка не разрешает клонировать голоса живых исполнителей. В апреле того же года Spotify удалил песню Heart On My Sleeve с синтезированными голосами Дрейка и The Weeknd после жалобы Universal Music Group.