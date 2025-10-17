Популярное
Ася Карпова
AI

Spotify объявил о работе над ИИ-инструментами и заключил соглашения с Sony Music и другими лейблами

Обещают, что исполнители будут получать «справедливые» выплаты за генерации с использованием их голосов и музыкальных наработок.

Скриншот из первого <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJXFn32yhvh4%3Fsi%3D-2p8UloSIVJvxAj0&amp%3BpostId=2280039&postId=2280039" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">клипа</a> ИИ-певицы <a href="https://vc.ru/ai/2030846-timbaland-soosnoval-stage-zero-ii-personazhi" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tata</a>, которую продюсирует рэпер Timbaland. Источник: Tata Taktumi
  • Компания начала работу над «ответственными» продуктами на базе нейросетей, которые обеспечат соблюдение авторских прав исполнителей.

  • Для лицензирования сгенерированной музыки она заключила соглашение с крупными лейблами Sony Music, Universal Music Group и Warner Music Group, с которыми работают, например, Бейонсе, Эд Ширан и Тейлор Свифт. Spotify также сотрудничает с компанией по защите авторских прав Merlin и дистрибьютором цифровой музыки Believe.

  • О каких ИИ-инструментах и продуктах идёт речь, пока не раскрывают. Компания обещает предоставить артистам возможность выбирать, хотят ли они «участвовать в проекте».

  • Она будет следить за тем, чтобы исполнители, авторы песен и правообладатели получали компенсации за использование их произведений в генерациях и «чтобы их вклад был чётко обозначен».

  • В 2023-м гендиректор Spotify Дэниел Эк заявлял, что не планирует запрещать сгенерированную музыку, но площадка не разрешает клонировать голоса живых исполнителей. В апреле того же года Spotify удалил песню Heart On My Sleeve с синтезированными голосами Дрейка и The Weeknd после жалобы Universal Music Group.

  • В июне 2025 года площадка столкнулась с критикой: пользователи начали подозревать, что песни группы The Velvet Sundown, набравшей почти 500 тысяч прослушиваний за месяц, генерируют с помощью нейросетей, никак не обозначая это.

Обложка группы на Spotify
Обложка группы на Spotify

  • В сентябре компания начала ограничивать генеративный контент на платформе — «спам», повторяющиеся или однотипные песни. Spotify также заявила, что будет маркировать треки, в создании которых использовались ИИ-инструменты.

Таня Боброва
AI
«Пробиться всегда было непросто, а с ИИ стало почти невозможно»: музыканты из Латинской Америки пожаловались на массовые сгенерированные треки на стримингах

Песни быстрее забываются, а «ИИ-авторы» «крадут» аудиторию и заработок, считают артисты.

Источник: notesfromcamelidcountry.net

