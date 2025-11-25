Популярное
Ася Карпова
AI

Приложение чат-бота Qwen скачали 10 млн раз после перезапуска для международной аудитории

Оно доступно в российских App Store и Google Play бесплатно.

Скриншоты из приложения Qwen. Источник: vc.ru

  • Приложение Qwen Chat от китайской Alibaba скачали 10 млн раз за неделю после ребрендинга 17 ноября 2025 года. Оно доступно на iOS и Android из России и поддерживает русский язык.
  • Чат-бот работает на базе последней модели Qwen 3 Max, которую в компании сравнивают c GPT-5. Также доступна Qwen3-Coder для программирования, модель для создания и редактирования изображений и генератор видео длиной до 5 секунд.
Редактор может менять ракурс и позу персонажа по референсу. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fgregschoeninger%2Fstatus%2F1973801458366886391%3Fs%3D20&amp%3BpostId=2616232&postId=2616232" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Редактор может менять ракурс и позу персонажа по референсу. Источник: X
  • В мобильное приложение добавили режим «Глубокое исследование» для анализа более 10 источников и режим разработки — в нём модель пишет код и запускает предварительный просмотр результатов. Также доступен режим просмотра камеры в реальном времени и голосовой помощник. Все функции бесплатные.
  • После того как Alibaba опубликовала число скачиваний приложения 24 ноября 2025 года, акции компании выросли более чем на 5% на торгах в Гонконге — до $186 за бумагу. На 18:50 мск 25 ноября они торгуются по цене $158 за штуку.
  • Первую версию приложения компания выпустила в 2023 году. Оно называлось Tongyi — по наименованию её первого ИИ-ассистента. В нём можно было генерировать только текст, на старте оно поддерживало китайский язык.
Ася Карпова
AI
В чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni

Они доступны бесплатно с российских IP-адресов.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fnefuron_23%2Fstatus%2F1970397018100244548&postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>

#новости

12
2
1
30 комментариев