Приложение чат-бота Qwen скачали 10 млн раз после перезапуска для международной аудитории

Оно доступно в российских App Store и Google Play бесплатно.Скриншоты из приложения Qwen. Источник: vc.ruПриложение Qwen Chat от китайской Alibaba скачали 10 млн раз за неделю после ребрендинга 17 ноября 2025 года. Оно доступно на iOS и Android из России и поддерживает русский язык.Чат-бот работает на базе последней модели Qwen 3 Max, которую в компании сравнивают c GPT-5. Также доступна Qwen3-Coder для программирования, модель для создания и редактирования изображений и генератор видео длиной до 5 секунд.Редактор может менять ракурс и позу персонажа по референсу. Источник: XВ мобильное приложение добавили режим «Глубокое исследование» для анализа более 10 источников и режим разработки — в нём модель пишет код и запускает предварительный просмотр результатов. Также доступен режим просмотра камеры в реальном времени и голосовой помощник. Все функции бесплатные.После того как Alibaba опубликовала число скачиваний приложения 24 ноября 2025 года, акции компании выросли более чем на 5% на торгах в Гонконге — до $186 за бумагу. На 18:50 мск 25 ноября они торгуются по цене $158 за штуку.Первую версию приложения компания выпустила в 2023 году. Оно называлось Tongyi — по наименованию её первого ИИ-ассистента. В нём можно было генерировать только текст, на старте оно поддерживало китайский язык.Ася КарповаAI23 сентВ чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni Они доступны бесплатно с российских IP-адресов.#новости