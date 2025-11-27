В Perplexity добавили виртуальную примерочную для покупок внутри чат-бота и функцию «памяти»

Примерочная доступна по подписке, «Воспоминания» — всем пользователям.Источник: PerplexityВ раздел «Покупки» добавили функцию виртуальной примерки одежды. Для этого нужно загрузить свою фотографию — нейросеть дополнит изображение выбранной вещью.Опцию подбора и покупки товаров внутри чат-бота запустили в ноябре 2024 года. Вещи продавцов-партнёров можно оплачивать, не выходя из приложения, если сохранить платёжные данные. Она доступна подписчикам Pro и Max в США за $20 и $200 в месяц (1572 рубля и 15 718 рублей по курсу ЦБ на 27 ноября 2025 года), как и ИИ-примерочная.Также в ИИ-поисковик добавили функцию «памяти» для всех пользователей. Она работает во всех режимах и со всеми моделями.Perplexity сможет учитывать предпочтения для рекомендаций фильмов, рецептов, форматов обучения, путешествий и держать контекст долгосрочных рабочих проектов «неделями». Компания обещает не сохранять «чувствительные» данные, связанные с финансами и здоровьем. В режиме «Инкогнито» «память» и история не используются по умолчанию.«Память» можно отключить в настройках аккаунта в разделе «Персонализация». Там же можно просмотреть сохранённые «воспоминания», отредактировать их или удалить.Скриншот vc.ru#новости #perplexity