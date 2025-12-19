Популярное
Ася Карпова
AI

В Южной Корее ввели обязательное распознавание лиц при оформлении SIM-карт

Инициативу тестируют и внедрят в 2026 году.

Источник: Yonhap
  • Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи ввело обязательную проверку по биометрии при регистрации нового номера телефона. Меры приняли в рамках борьбы с телефонным мошенничеством в стране.
  • Местных операторов связи LG Uplus, SK Telecom и KT, а также виртуальных операторов обяжут проверять клиентов через систему распознавания лиц при покупке SIM-карт. При этом всё ещё нужно будет предъявить паспорт.
  • Новые меры начнут тестировать с 22 декабря 2025 года и официально введут в марте 2026-го.
  • Общий ущерб от телефонных и SMS-мошенников в стране за 2025 год достиг 1,13 трлн вон ($760 млн), следует из отчётов полиции.
  • В марте 2025-го Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи завершило внедрение цифрового ID, который приравняли к паспорту. Для него также используют верификацию по биометрии. Банки страны уже принимают цифровое удостоверение.

