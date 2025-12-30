Власти США выдадут Samsung и SK Hynix разрешения на экспорт в Китай оборудования для производства чипов на 2026 год — Reuters

В августе 2025 года компании лишили статуса, который позволял не получать экспортные лицензии. Правительство США одобрило выдачу лицензий для Samsung и SK Hynix на экспорт в Китай оборудования для производства микросхем, пишет Reuters со ссылкой на источники.Это решение станет для компаний «временным облегчением» после ужесточения экспортного контроля со стороны американских властей в августе 2025 года, отмечает издание.Ранее Samsung и SK пользовались привилегированным статусом validated end user (VEU) — он позволял экспортировать оборудование для производства чипов без получения лицензий.Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает меры экспортного контроля, которые, по её мнению, до этого были «слишком мягкими». Этот шаг направлен на ограничение доступа Китая к передовым американским технологиям, подчёркивает Reuters.#новости #samsung