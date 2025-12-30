Популярное
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Данила Бычков
AI

Власти США выдадут Samsung и SK Hynix разрешения на экспорт в Китай оборудования для производства чипов на 2026 год — Reuters

В августе 2025 года компании лишили статуса, который позволял не получать экспортные лицензии.

  • Правительство США одобрило выдачу лицензий для Samsung и SK Hynix на экспорт в Китай оборудования для производства микросхем, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Это решение станет для компаний «временным облегчением» после ужесточения экспортного контроля со стороны американских властей в августе 2025 года, отмечает издание.
  • Ранее Samsung и SK пользовались привилегированным статусом validated end user (VEU) — он позволял экспортировать оборудование для производства чипов без получения лицензий.
  • Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает меры экспортного контроля, которые, по её мнению, до этого были «слишком мягкими». Этот шаг направлен на ограничение доступа Китая к передовым американским технологиям, подчёркивает Reuters.

#новости #samsung

13 комментариев