В ИИ-агента Manus добавили инструмент для записи, расшифровки и анализа встреч

Он доступен бесплатно.Значок Meeting Minutes постепенно появится у всех пользователей в строке для запросов. Источник: ManusКомпания представила Meeting Minutes. Функция позволяет записать встречу или наговорить свои мысли в веб-версии и мобильном приложении. После завершения ИИ-агент анализирует разговор, выдаёт сводку с ключевыми пунктами и перечнем задач. Manus поддерживает русский язык.Разработчики утверждают, что ИИ-помощник распознаёт разные голоса и делит разговор по спикерам.Meeting Minutes предназначен для очных встреч, сделать запись онлайн-совещания в сторонних приложениях он пока не может. Можно также прикрепить готовый файл с аудиозаписью.Запись бесплатная, на анализ и создание заметок будут тратиться кредиты. При регистрации новым пользователям начисляют 1000 несгораемых бесплатных кредитов и ещё по 300 каждый день.29 декабря 2025 года Meta* приобрела Manus, сумма сделки неизвестна.Валерия ИльинаAI18.06.2025ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.*Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости