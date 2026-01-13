Популярное
Ася Карпова
AI

В ИИ-агента Manus добавили инструмент для записи, расшифровки и анализа встреч

Он доступен бесплатно.

Значок Meeting Minutes постепенно появится у всех пользователей в строке для запросов. Источник: Manus
  • Компания представила Meeting Minutes. Функция позволяет записать встречу или наговорить свои мысли в веб-версии и мобильном приложении. После завершения ИИ-агент анализирует разговор, выдаёт сводку с ключевыми пунктами и перечнем задач. Manus поддерживает русский язык.
  • Разработчики утверждают, что ИИ-помощник распознаёт разные голоса и делит разговор по спикерам.
  • Meeting Minutes предназначен для очных встреч, сделать запись онлайн-совещания в сторонних приложениях он пока не может. Можно также прикрепить готовый файл с аудиозаписью.
  • Запись бесплатная, на анализ и создание заметок будут тратиться кредиты. При регистрации новым пользователям начисляют 1000 несгораемых бесплатных кредитов и ещё по 300 каждый день.
  • 29 декабря 2025 года Meta* приобрела Manus, сумма сделки неизвестна.
ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.

ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

