Таня Боброва
AI

Gemini научили автоматически находить контекст в Gmail, «Google Фото» и других сервисах Google для ответов на запросы

Функция работает в бета-версии и пока доступна подписчикам Google AI Pro и AI Ultra в США.

Источник здесь и далее: Google
  • Функция называется Personal Intelligence и работает в бета-версии, рассказала компания. Она начала открывать доступ к ней подписчикам Google AI Pro и AI Ultra в США.
  • После подключения функция будет работать в веб-версии, на Android и iOS, а также со всеми моделями в Gemini. В будущем компания планирует открыть доступ для пользователей из других стран и для тех, у кого нет подписки, и добавить её в ИИ-режим в поиске.
  • Personal Intelligence позволяет подключить к чат-боту Gmail, «Google Фото», историю YouTube и поиска. TechCrunch отмечает, что Gemini уже мог получать информацию из этих приложений, но теперь научился анализировать данные и понимать контекст вопроса без указания, где именно его искать.
  • В Google приводят пример: пользователю нужно было купить шины на его автомобиль, но он не помнил размер. Любой чат-бот может найти эту информацию, но Gemini вместе с характеристиками предложил несколько вариантов шин, найдя фотографии семейной поездки в «Google Фото». Там же помощник нашёл номерной знак автомобиля.
  • По словам компании, по умолчанию Personal Intelligence отключена. При подключении пользователи могут выбрать, какие именно приложения сможет использовать чат-бот. Настройки можно поменять в любое время. В Google отметили, что бот не использует данные почты или библиотеку фотографий для обучения — только на запросах и ответах.

#новости #google #gemini

