Gemini научили автоматически находить контекст в Gmail, «Google Фото» и других сервисах Google для ответов на запросы

Функция работает в бета-версии и пока доступна подписчикам Google AI Pro и AI Ultra в США.Источник здесь и далее: GoogleФункция называется Personal Intelligence и работает в бета-версии, рассказала компания. Она начала открывать доступ к ней подписчикам Google AI Pro и AI Ultra в США.После подключения функция будет работать в веб-версии, на Android и iOS, а также со всеми моделями в Gemini. В будущем компания планирует открыть доступ для пользователей из других стран и для тех, у кого нет подписки, и добавить её в ИИ-режим в поиске.Personal Intelligence позволяет подключить к чат-боту Gmail, «Google Фото», историю YouTube и поиска. TechCrunch отмечает, что Gemini уже мог получать информацию из этих приложений, но теперь научился анализировать данные и понимать контекст вопроса без указания, где именно его искать.В Google приводят пример: пользователю нужно было купить шины на его автомобиль, но он не помнил размер. Любой чат-бот может найти эту информацию, но Gemini вместе с характеристиками предложил несколько вариантов шин, найдя фотографии семейной поездки в «Google Фото». Там же помощник нашёл номерной знак автомобиля.По словам компании, по умолчанию Personal Intelligence отключена. При подключении пользователи могут выбрать, какие именно приложения сможет использовать чат-бот. Настройки можно поменять в любое время. В Google отметили, что бот не использует данные почты или библиотеку фотографий для обучения — только на запросах и ответах.#новости #google #gemini