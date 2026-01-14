Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

28 организаций в сфере защиты цифровых прав, прав женщин и детей призвали Apple и Google удалить X и Grok из магазинов приложений

Из-за возможности генерировать откровенные дипфейки.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.forbesargentina.com%2Finnovacion%2Fseis-cosas-chatbot-inteligencia-artificial-grok-2-elon-musk-puede-hacer-chatgpt-no-n58587&postId=2690052" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Forbes </a>
Источник: Forbes 
  • Коалиция опубликовала открытые письма на имя главы Apple Тима Кука и гендиректора Google Сундара Пичаи, пишет Reuters. Она призывает удалить X и чат-бота Grok из App Store и Google Play, поскольку они нарушают условия использования магазинов приложений.
  • О том, что функция создания дипфейков в Grok нарушает правила магазинов, отмечало и The Verge. В X, Google и Apple не ответили на запросы Reuters о комментарии. В xAI, разработчике Grok, заявили, что «традиционные СМИ лгут».
  • В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте, а соцсеть X добавила бесплатный ИИ-редактор картинок на базе модели Grok.
  • В начале января 2026-го власти Малайзии, Франции и Индии призвали X принять меры: пользователи жаловались, что сервис позволяет генерировать «непристойные» и «оскорбительные» изображения и «раздевать» женщин на фотографиях, в том числе несовершеннолетних.
  • После этого Индонезия временно заблокировала доступ к Grok, то же самое сделала Малайзия. Британский регулятор начал расследование против X. Команда Grok объявила, что возможность бесплатно генерировать и редактировать изображения убрали в платную подписку. Но The Verge отмечало: это касается толькой генераций через упоминание @grok в комментариях.

#новости #grok

2
2
1
1
12 комментариев