28 организаций в сфере защиты цифровых прав, прав женщин и детей призвали Apple и Google удалить X и Grok из магазинов приложений

Из-за возможности генерировать откровенные дипфейки.Источник: Forbes Коалиция опубликовала открытые письма на имя главы Apple Тима Кука и гендиректора Google Сундара Пичаи, пишет Reuters. Она призывает удалить X и чат-бота Grok из App Store и Google Play, поскольку они нарушают условия использования магазинов приложений.О том, что функция создания дипфейков в Grok нарушает правила магазинов, отмечало и The Verge. В X, Google и Apple не ответили на запросы Reuters о комментарии. В xAI, разработчике Grok, заявили, что «традиционные СМИ лгут».В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте, а соцсеть X добавила бесплатный ИИ-редактор картинок на базе модели Grok.В начале января 2026-го власти Малайзии, Франции и Индии призвали X принять меры: пользователи жаловались, что сервис позволяет генерировать «непристойные» и «оскорбительные» изображения и «раздевать» женщин на фотографиях, в том числе несовершеннолетних.После этого Индонезия временно заблокировала доступ к Grok, то же самое сделала Малайзия. Британский регулятор начал расследование против X. Команда Grok объявила, что возможность бесплатно генерировать и редактировать изображения убрали в платную подписку. Но The Verge отмечало: это касается толькой генераций через упоминание @grok в комментариях.