X ограничила для всех пользователей возможность генерировать через аккаунт Grok откровенные изображения реальных людей

Перед этим власти Калифорнии заявили о начале расследования против соцсети. Соцсеть сообщила, что внедрила «технические меры», которые ограничивают генерацию изображений реальных людей в откровенной одежде через аккаунт Grok в X. Мера касается в том числе платных подписчиков.Компания также начала блокировать функцию создания откровенных изображений через приложение Grok «в тех юрисдикциях, где это незаконно».Об изменении правил X рассказала после того, как власти Калифорнии начали расследование против соцсети из-за генерации изображений сексуального характера с реальными людьми без их согласия, в том числе с несовершеннолетними.В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте. Генерации отображались в комментариях под исходном постом.В январе 2026 года в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. После этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. На фоне критики X сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами доступным только платным подписчикам.Несмотря на это, британский регулятор Ofcom по просьбе правительства начал расследование против X. В случае нарушений соцсети может грозить блокировка.Таня БоброваAIвчера28 организаций в сфере защиты цифровых прав, прав женщин и детей призвали Apple и Google удалить X и Grok из магазинов приложений Из-за возможности генерировать откровенные дипфейки.#новости #x #grok