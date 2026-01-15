Популярное
Артур Томилко
AI

X ограничила для всех пользователей возможность генерировать через аккаунт Grok откровенные изображения реальных людей

Перед этим власти Калифорнии заявили о начале расследования против соцсети.

  • Соцсеть сообщила, что внедрила «технические меры», которые ограничивают генерацию изображений реальных людей в откровенной одежде через аккаунт Grok в X. Мера касается в том числе платных подписчиков.
  • Компания также начала блокировать функцию создания откровенных изображений через приложение Grok «в тех юрисдикциях, где это незаконно».
  • Об изменении правил X рассказала после того, как власти Калифорнии начали расследование против соцсети из-за генерации изображений сексуального характера с реальными людьми без их согласия, в том числе с несовершеннолетними.
  • В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте. Генерации отображались в комментариях под исходном постом.
  • В январе 2026 года в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. После этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. На фоне критики X сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами доступным только платным подписчикам.
  • Несмотря на это, британский регулятор Ofcom по просьбе правительства начал расследование против X. В случае нарушений соцсети может грозить блокировка.
Таня Боброва
AI
28 организаций в сфере защиты цифровых прав, прав женщин и детей призвали Apple и Google удалить X и Grok из магазинов приложений

Из-за возможности генерировать откровенные дипфейки.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.forbesargentina.com%2Finnovacion%2Fseis-cosas-chatbot-inteligencia-artificial-grok-2-elon-musk-puede-hacer-chatgpt-no-n58587&postId=2690052" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Forbes </a>

#новости #x #grok

