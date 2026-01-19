Популярное
Данила Бычков
AI

ElevenLabs запланировал привлечь «сотни миллионов долларов» при оценке в $11 млрд — FT

Сделка сделает компанию самым дорогим ИИ-стартапом Великобритании.

  • ElevenLabs ведёт переговоры о новом раунде финансирования, в ходе которого оценка компании может достичь $11 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Осенью 2025 года стартап был оценён в $6,6 млрд в ходе вторичной продажи акций, отмечает издание.
  • Новый раунд инвестиций может сделать ElevenLabs самым дорогим ИИ-стартапом Великобритании и позволит обогнать компанию Wayve, которая разрабатывает технологии автономного вождения и оценивается примерно в $8 млрд.
  • ElevenLabs использует ИИ для создания реалистичных голосов. Сервис используют для преобразовании текста в речь, дубляжа на разные языки и в поддержке клиентов. В 2025 году компания достигла показателя в $330 млн годовой регулярной выручки, подчёркивает FT.
  • Стартап был основан в 2022 году в Лондоне польскими предпринимателями Мати Станишевским и Петром Добковским. В январе 2025-го ElevenLabs привлёк $180 млн при оценке в $3,3 млрд.
Валерия Ильина
AI
Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков
От редакции
Текст обновлён 19 ноября 2025 года.

Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.

Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

#новости #elevenlabs

