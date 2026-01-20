Популярное
Евгения Евсеева
AI

X опубликовала исходный код обновлённого рекомендательного алгоритма соцсети

Последний раз она делилась кодом в 2023 году.

Источник: NurPhoto
  • Илон Маск ещё 10 января 2026 года объявил, что X откроет исходный код «алгоритма следующего поколения» соцсети. По его словам, это код, который определяет, «какие органические и рекламные посты показываются пользователям» соцсети.
  • Теперь X опубликовала репозиторий на GitHub. Как отмечал Маск, обновлять его будут каждые четыре недели.
  • Рекомендательный алгоритм работает так: сначала берутся посты из аккаунтов, за которыми следит пользователь, к ним добавляют материалы из «внешних» источников — то есть профилей, которые пользователь не читает. Из этого исключают дубликаты, слишком старые или уже просмотренные посты.
  • Также учитываются предпочтения пользователя — ему не покажут публикации с игнорируемыми ключевыми словами или от заблокированных аккаунтов. Ранжируются результаты посредством Phoenix — модели-трансформера на основе Grok.
  • Модель учитывает наличие изображений или видео в посте, информацию о профиле его автора, наличие подписки и верификации. Затем публикацию оценивают, чтобы выявить то, что понравится пользователю.
  • Последний раз соцсеть публиковала исходный код в 2023 году — но, как отмечало The Verge, репозиторий «безнадёжно устарел».

#новости #x

