X опубликовала исходный код обновлённого рекомендательного алгоритма соцсети

Последний раз она делилась кодом в 2023 году.Источник: NurPhotoИлон Маск ещё 10 января 2026 года объявил, что X откроет исходный код «алгоритма следующего поколения» соцсети. По его словам, это код, который определяет, «какие органические и рекламные посты показываются пользователям» соцсети.Теперь X опубликовала репозиторий на GitHub. Как отмечал Маск, обновлять его будут каждые четыре недели.Рекомендательный алгоритм работает так: сначала берутся посты из аккаунтов, за которыми следит пользователь, к ним добавляют материалы из «внешних» источников — то есть профилей, которые пользователь не читает. Из этого исключают дубликаты, слишком старые или уже просмотренные посты.Также учитываются предпочтения пользователя — ему не покажут публикации с игнорируемыми ключевыми словами или от заблокированных аккаунтов. Ранжируются результаты посредством Phoenix — модели-трансформера на основе Grok.Модель учитывает наличие изображений или видео в посте, информацию о профиле его автора, наличие подписки и верификации. Затем публикацию оценивают, чтобы выявить то, что понравится пользователю.Последний раз соцсеть публиковала исходный код в 2023 году — но, как отмечало The Verge, репозиторий «безнадёжно устарел».#новости #x