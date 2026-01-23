Популярное
Ася Карпова
AI

Higgsfield запустил программу монетизации Earn для ИИ-блогеров

Компания выплачивает вознаграждение за контент на YouTube и в Instagram*.

Работа нейросети Kling Motion Control. Источник: @levelsio
  • Стартап предлагает блогерам, которые выкладывают в соцсети своих ИИ-персонажей, привязать к Higgsfield Earn аккаунты YouTube и Instagram* и генерировать ролики с помощью инструментов на платформе.
  • В Higgsfield есть в том числе нейросеть Kling Motion Control, которая позволяет анимировать изображение по своему видео.
  • С её появлением танцевальные ролики виртуальных моделей в TikTok начали набирать миллионы просмотров. Например, на аккаунт Nia Noir подписалось более 2 млн человек в декабре 2025 года.
Источник: nianoir.xo
  • В первый день Higgsfield выплачивают не более $1000. Дальше максимальная сумма за одно видео — $2500. Число роликов и кампаний, в которых участвует ИИ-блогер, не ограничено. Higgsfield обещает, что новички смогут получать до $100 тысяч в неделю в зависимости от количества просмотров.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

