Higgsfield запустил программу монетизации Earn для ИИ-блогеров

Компания выплачивает вознаграждение за контент на YouTube и в Instagram*. Работа нейросети Kling Motion Control. Источник: @levelsioСтартап предлагает блогерам, которые выкладывают в соцсети своих ИИ-персонажей, привязать к Higgsfield Earn аккаунты YouTube и Instagram* и генерировать ролики с помощью инструментов на платформе.В Higgsfield есть в том числе нейросеть Kling Motion Control, которая позволяет анимировать изображение по своему видео.С её появлением танцевальные ролики виртуальных моделей в TikTok начали набирать миллионы просмотров. Например, на аккаунт Nia Noir подписалось более 2 млн человек в декабре 2025 года.Источник: nianoir.xoВ первый день Higgsfield выплачивают не более $1000. Дальше максимальная сумма за одно видео — $2500. Число роликов и кампаний, в которых участвует ИИ-блогер, не ограничено. Higgsfield обещает, что новички смогут получать до $100 тысяч в неделю в зависимости от количества просмотров.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости