Данила Бычков
AI

GPT-5.2 в своих ответах ссылалась на информацию из Grokipedia — The Guardian

Некоторые эксперты критикуют энциклопедию за дезинформацию и использование недостоверных источников.

  • Модель ChatGPT-5.2 использует информацию из онлайн-энциклопедии Grokipedia, статьи в которой генерирует чат-бот Grok от компании xAI, пишет The Guardian. Издание пришло к таким выводам, проведя собственные тесты.
  • GPT-5.2 ссылалась на Grokipedia в ответах на «широкий круг запросов», что «вызывает опасения по поводу возможной дезинформации», отмечает издание. Anthropic также использовал информацию из Grokipedia в своих ответах.
  • Представитель разработчика ChatGPT, компании OpenAI, заявил, что модель «нацелена на использование широкого круга общедоступных источников». По его словам, информация с низкой степенью достоверности отфильтровывается.
  • Статьи в Grokipedia «опираются на недостоверные источники, а в некоторых случаях содержат намеренную дезинформацию», подчёркивает эксперт Нина Янкович, изучающая работу больших языковых моделей. Она считает, что факт цитирования материалов из Grokipedia в ответах ChatGPT может повышать авторитет энциклопедии в глазах пользователей.
  • Grokipedia была запущена в октябре 2025 года. В отличие от «Википедии», в онлайн-энциклопедии от xAI пользователи не могут вносить правки в статьи.
Евгения Евсеева
Сервисы
Источник: Wikimedia

#новости #grokipedia #chatgpt

24 комментария