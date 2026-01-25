GPT-5.2 в своих ответах ссылалась на информацию из Grokipedia — The Guardian

Некоторые эксперты критикуют энциклопедию за дезинформацию и использование недостоверных источников. Модель ChatGPT-5.2 использует информацию из онлайн-энциклопедии Grokipedia, статьи в которой генерирует чат-бот Grok от компании xAI, пишет The Guardian. Издание пришло к таким выводам, проведя собственные тесты.GPT-5.2 ссылалась на Grokipedia в ответах на «широкий круг запросов», что «вызывает опасения по поводу возможной дезинформации», отмечает издание. Anthropic также использовал информацию из Grokipedia в своих ответах.Представитель разработчика ChatGPT, компании OpenAI, заявил, что модель «нацелена на использование широкого круга общедоступных источников». По его словам, информация с низкой степенью достоверности отфильтровывается.Статьи в Grokipedia «опираются на недостоверные источники, а в некоторых случаях содержат намеренную дезинформацию», подчёркивает эксперт Нина Янкович, изучающая работу больших языковых моделей. Она считает, что факт цитирования материалов из Grokipedia в ответах ChatGPT может повышать авторитет энциклопедии в глазах пользователей.Grokipedia была запущена в октябре 2025 года. В отличие от «Википедии», в онлайн-энциклопедии от xAI пользователи не могут вносить правки в статьи. Евгения ЕвсееваСервисы01.11.2025Больше деталей, но есть риск галлюцинаций: чем Grokipedia, онлайн-энциклопедия от Илона Маска, отличается от «Википедии» Нейросеть склонна давать больше контекста и обширные факты, «Википедия» же более лаконична, но её и модерирует целое сообщество.#новости #grokipedia #chatgpt