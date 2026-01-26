Сервис Synthesia для генерации видео с цифровыми аватарами привлёк $200 млн при оценке в $4 млрд

Компания также проведёт вторичную продажу акций сотрудников.Источник: FirstMarkБританский стартап Synthesia в новом инвестиционном раунде привлёк $200 млн при оценке в $4 млрд, пишет TechCrunch. Раунд возглавил действующий инвестор компании — Google Ventures. Оценка Synthesia с января 2025 года выросла вдвое — тогда компанию оценили в $2,1 млрд.Компании удалось создать прибыльный бизнес на создании ИИ-аватаров для корпоративного обучения, отмечает издание. Годовая регулярная выручка Synthesia превысила $100 млн весной 2025-го. Среди корпоративных клиентов британского стартапа — Bosch, Zoom, Heineken, Xerox, SAP и другие.Кроме того, Synthesia проведёт вторичную продажу акций сотрудников при участии Nasdaq. При этом компания пока на планирует размещение на бирже — Nasdaq станет только оператором вторичной продажи, подчёркивает, подчёркивает TechCrunch.Synthesia основали в 2017 году Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. Сервис позволяет генерировать ролики с ИИ-аватарами, которых можно выбрать из библиотеки или создать на основе видео с собой. Synthesia поддерживает 140 языков, включая русский.#новости #synthesia