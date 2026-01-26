Британские компании в 2025 году сократили 8% рабочих мест из-за внедрения ИИ — исследование Morgan Stanley

Это самый высокий показатель в исследовании.Источник: BloombergMorgan Stanley опросил международные компании в сфере производства потребительских товаров, розничной торговли, недвижимости, автомобилестроения и медицинского оборудования. Все они использовали ИИ-ассистентов не менее года.В Великобритании самая сильная волна увольнений. За последние 12 месяцев сократили 23% сотрудников, при это создали меньше всего рабочих мест по сравнению с другими рассматриваемыми странами — 15%. Таким образом, исчезли 8% позиций. В среднем производительность труда увеличилась на 11,5% благодаря внедрению ИИ.В американских компаниях такой же рост производительности, но при этом они создали 19% рабочих мест, сократив перед этим 17% во время ИИ-оптимизации. Это единственная страна в исследовании, где число позиций приросло на 2%, а не уменьшилось.Новые должности появились в результате внедрения ИИ-инструментов. Они связаны, например, с управлением ИИ-агентами или разработкой.На втором месте Япония, где сократили 7% позиций, на третьем и четвёртом Германия и Австралия — у них по 4%.#новости